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Украина. Вторая лига
04 июля 2026, 11:41 | Обновлено 04 июля 2026, 12:37
1249
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Бывший игрок Динамо и сборной Украины перешел на тренерскую работу

Игорь Рахаев сообщил новости о возможном возвращении в «Авангард» Евгения Хачериди

04 июля 2026, 11:41 | Обновлено 04 июля 2026, 12:37
1249
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Бывший игрок Динамо и сборной Украины перешел на тренерскую работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хачериди
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Главный тренер аматорской команды «Авангард» Игорь Рахаев рассказал о дебюте своих подопечных во Второй лиге и перспективах известных футболистов, игравших в прошлом сезоне.

Наставник коллектива из Лозовой сообщил, что не сможет рассчитывать на бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Евгения Хачериди, который стал тренером:

– За вашу команду играли известные футболисты – Евгений Хачериди и Денис Олейник. Возможно их возвращение или приход других опытных лидеров?

– Будем искать, некоторые футболисты не хотят подписывать контракт и играть в профессиональный футбол. Будем искать тех, кто согласится, у кого есть желание продолжать свою карьеру, это самое главное.

– Конкретно Евгения Хачериди и Дениса Олейника нет желания вернуть?

– Здесь дело вот в чем... Олейник в Финляндии работает, я думаю, нет. Хачериди тоже на тренерскую работу перешел, контракт подписывать он не будет, так что здесь еще многое будет зависеть от этих небольших нюансов, – признался Рахаев.

Хачериди провел 237 матчей в составе киевского «Динамо», в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. В активе 38-летнего экс-защитника – 51 игра за сборную Украины.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Авангард Лозовая Игорь Рахаев Евгений Хачериди
Николай Тытюк Источник: Sportarena
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