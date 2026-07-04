Бывший игрок Динамо и сборной Украины перешел на тренерскую работу

Главный тренер аматорской команды «Авангард» Игорь Рахаев рассказал о дебюте своих подопечных во Второй лиге и перспективах известных футболистов, игравших в прошлом сезоне.

Наставник коллектива из Лозовой сообщил, что не сможет рассчитывать на бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Евгения Хачериди, который стал тренером:

– За вашу команду играли известные футболисты – Евгений Хачериди и Денис Олейник. Возможно их возвращение или приход других опытных лидеров?

– Будем искать, некоторые футболисты не хотят подписывать контракт и играть в профессиональный футбол. Будем искать тех, кто согласится, у кого есть желание продолжать свою карьеру, это самое главное.

– Конкретно Евгения Хачериди и Дениса Олейника нет желания вернуть?

– Здесь дело вот в чем... Олейник в Финляндии работает, я думаю, нет. Хачериди тоже на тренерскую работу перешел, контракт подписывать он не будет, так что здесь еще многое будет зависеть от этих небольших нюансов, – признался Рахаев.

Хачериди провел 237 матчей в составе киевского «Динамо», в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. В активе 38-летнего экс-защитника – 51 игра за сборную Украины.