Игорь Рахаев может возглавить молдавский клуб

Экс-тренер «Металлиста» близок к назначению в «Заре» (Бельцы)

  • 11.02.2020 18:15
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь Рахаев может возглавить молдавский клуб
© ФК Металлист. Игорь Рахаев

Украинский специалист Игорь Рахаев может продолжить карьеру в Молдове.

46-летний наставник близок к возвращению на тренерский мостик «Зари» (Бельцы), которую он уже возглавлял в 2016 году.

«Заключил ли я контракт с «Зарей»? Нет, ничего не подписал», - сказал Рахаев.

Напомним, что Рахаев тренировал «Арсенал» (Харьков), «Металлист», «Зарю» (Бельцы), «Актобе» и «Гелиос». В 2018 году покинул «солнечных» и все это время находился в творческом отпуске. 

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    hakkinen
      hakkinen, 11.02.2020 18:44
    0
    Пи@дец Бельцам!
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 11.02.2020 18:44
    0
    Пи@дец Бельцам!
    Ссылка
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