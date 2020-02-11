Игорь Рахаев может возглавить молдавский клуб

Украинский специалист Игорь Рахаев может продолжить карьеру в Молдове.
46-летний наставник близок к возвращению на тренерский мостик «Зари» (Бельцы), которую он уже возглавлял в 2016 году.
«Заключил ли я контракт с «Зарей»? Нет, ничего не подписал», - сказал Рахаев.
Напомним, что Рахаев тренировал «Арсенал» (Харьков), «Металлист», «Зарю» (Бельцы), «Актобе» и «Гелиос». В 2018 году покинул «солнечных» и все это время находился в творческом отпуске.
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Источник — Footboom
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