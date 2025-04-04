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  4. «Он договорился». Аматорский клуб подписал экс-футболиста сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 14:03 |
1197
0

«Он договорился». Аматорский клуб подписал экс-футболиста сборной Украины

Денис Олейник будет выступать за «Авангард» из Лозовой

04 апреля 2025, 14:03 |
1197
0
«Он договорился». Аматорский клуб подписал экс-футболиста сборной Украины
ЛНЗ. Денис Олейник

Главный тренер любительского клуба «Авангард» (Лозова) Игорь Рахаев рассказал, что клуб подписал бывшего футболиста национальной сборной Украины Дениса Олейника.

– Игорь Владимирович, расскажите, как удалось подписать звездного Дениса Олейника?

– С Денисом я знаком давно по совместной работе в предыдущих клубах. Олейник – опытный футболист, который нам поможет. Большую роль в его переходе сыграл Александр Гладкий. Он с ним разговаривал и договорился.

– Какая у Олейника физическая форма и есть ли мотивация для выступлений в любительской лиге?

– Я его еще не видел, он только завтра приедет. Пока я с ним не говорил. Денис подписал предварительный контракт, мы его заявили, а завтра уже будем разговаривать конкретно – по поводу условий, как он будет посещать тренировки.

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Денис Олейник аматорский футбол Авангард Лозовая Игорь Рахаев Александр Гладкий
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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