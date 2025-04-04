«Мог бы играть в УПЛ». Тренер любительского клуба расхвалил легенду Динамо
Игорь Рахаев высказался об игровой форме Евгения Хачериди
Главный тренер любительского клуба «Авангард» (Лозова) Игорь Рахаев оценил перспективы Евгения Хачериди, ныне его подопечного, выступать в Украинской Премьер-лиге.
– Как обстоят дела у еще одного вашего звездного подопечного – Евгения Хачериди?
– То, что я увидел на сборах, он находится в хорошей форме. Я думаю, если бы он захотел, то мог бы еще играть в УПЛ, – лаконично сказал Рахаев.
Хачериди за свою карьеру успел поиграть за Олком, Волынь, Динамо, ПАОК, Динамо Брест и Штурм (Иванков). В составе киевского гранда он выступал с 2008 по 2018: 237 матчей, восемь голов и две результативные передачи.
Ранее звезда киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко дерзко пообщался с фанатом после матча Кубка Украины.
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