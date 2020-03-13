Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Мариуполь

В субботу, 14-го марта, состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь».

Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», Катерина Монзуль даст стартовый свисток в 17:00.

«Днепр-1» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Мариуполь».