Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Мариуполь

В субботу, 14-го марта, состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», Катерина Монзуль даст стартовый свисток в 17:00.
«Днепр-1» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Мариуполь».
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Источник — Sport.ua
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