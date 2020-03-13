Перенесена дата смены модели дистрибуции телеканалов Футбол 1/ Футбол 2

Медиа Группа Украина информирует о переносе даты смены модели дистрибуции телеканалов Футбол 1/ Футбол 2.
В связи с тем, что уже приостановлен ряд чемпионатов по футболу и под вопросом проведение других значимых турниров, в том числе и под эгидой УЕФА, руководством Медиа Группы Украина было принято решение перенести дату перехода телеканалов Футбол 1/ Футбол 2 в модель a la carte.
Информация о новой дате смены модели дистрибуции будет представлена позже.
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Источник — Футбол 1/2/3
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