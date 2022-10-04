Александр ДЕНИСОВ: «Каналы Футбол вышли в прибыль один раз. И закрылись»
Летом каналы начали получать деньги за спонсорство
Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украине телеканалы Футбол неожиданно впервые вышли в прибыль.
И после этого последовало решение Рината Ахметова закрыть свой медиа бизнес.
«После 24 февраля мы, как и все, показывали единый марафон. Однако потом мы решили расконсервировать два канала, ведь у нас были матчи сборных. И на это обратили внимание спонсоры, потому что эфирные каналы в этот момент потеряли все деньги, рынка не было».
«На май денег не было у эфирных каналов, а спонсорство футбольное очень активизировалось».
«В итоге я по чуть-чуть продал всю возможную спонсорскую рекламу. Это дико было, но на момент заявления акционеров (о закрытии - прим) мы стали прибыльными. И закрылись в этот момент. Ну, спасибо, что я успел побыть прибыльным, доказал себе, что это возможно», — сказал Денисов.
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