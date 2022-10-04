Александр ДЕНИСОВ: «Каналы Футбол вышли в прибыль один раз. И закрылись»

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украине телеканалы Футбол неожиданно впервые вышли в прибыль.

И после этого последовало решение Рината Ахметова закрыть свой медиа бизнес.

«После 24 февраля мы, как и все, показывали единый марафон. Однако потом мы решили расконсервировать два канала, ведь у нас были матчи сборных. И на это обратили внимание спонсоры, потому что эфирные каналы в этот момент потеряли все деньги, рынка не было».

«На май денег не было у эфирных каналов, а спонсорство футбольное очень активизировалось».

«В итоге я по чуть-чуть продал всю возможную спонсорскую рекламу. Это дико было, но на момент заявления акционеров (о закрытии - прим) мы стали прибыльными. И закрылись в этот момент. Ну, спасибо, что я успел побыть прибыльным, доказал себе, что это возможно», — сказал Денисов.