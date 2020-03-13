У Роналду нет коронавируса. В Португалии опровергли появившиеся слухи

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в настоящее время находится на Мадейре, не инфицирован коронавирусом, слухи о чем накануне появились в Италии.

«Я не могу говорить об этом вопросе более детально по причинам защиты личных данных, но я хочу сказать, что ситуация была должным образом проанализирована, и в настоящее время гарантировано, что вероятность заражения отсутствует», - заявил президент регионального правительства Мадейры Мигел Албукерке.

Региональный министр здравоохранения Педро Рамос подтвердил эту информацию: «Спортсмен и его семья бессимптомны».

На Мадейру Криштиану Роналду отбыл из-за желания увидеться с матерью, которая недавно перенесла инсульт.

Ранее сообщалось, что партнер Роналду по «Ювентусу» Даниэле Ругани оказался инфицирован коронавирусом, по причине чего всю команду отправили на карантин, а в прессе начали появляться сплетни о возможности заражения других футболистов «старой синьоры».