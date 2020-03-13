У Роналду нет коронавируса. В Португалии опровергли появившиеся слухи

Криштиану и его родственники бессимптомны и чувствуют себя хорошо

  • 13.03.2020 11:47
  • 789 просмотров
  • 2 комментария
У Роналду нет коронавируса. В Португалии опровергли появившиеся слухи
© Instagram. Криштиану Роналду

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в настоящее время находится на Мадейре, не инфицирован коронавирусом, слухи о чем накануне появились в Италии.

«Я не могу говорить об этом вопросе более детально по причинам защиты личных данных, но я хочу сказать, что ситуация была должным образом проанализирована, и в настоящее время гарантировано, что вероятность заражения отсутствует», - заявил президент регионального правительства Мадейры Мигел Албукерке.

Региональный министр здравоохранения Педро Рамос подтвердил эту информацию: «Спортсмен и его семья бессимптомны».

На Мадейру Криштиану Роналду отбыл из-за желания увидеться с матерью, которая недавно перенесла инсульт.

Ранее сообщалось, что партнер Роналду по «Ювентусу» Даниэле Ругани оказался инфицирован коронавирусом, по причине чего всю команду отправили на карантин, а в прессе начали появляться сплетни о возможности заражения других футболистов «старой синьоры».

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Источник — Daily Mail

(5 голосов)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 13.03.2020 12:19
    0
    передиваю=переживаю*
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 13.03.2020 12:19
    +1
    Ну и слава богу. А то я уже третью ночь не могу заснуть. Все передиваю, есть ли у Рональдо вирус или нет..
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 13.03.2020 12:19
    +1
    Ну и слава богу. А то я уже третью ночь не могу заснуть. Все передиваю, есть ли у Рональдо вирус или нет..
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 13.03.2020 12:19
    0
    передиваю=переживаю*
    Ссылка
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