Мать Роналду перенесла инсульт

65-летняя Долорес Авейру, мать 35-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, была доставлена в больницу на ее родном острове Мадейра с подозрением на инсульт. Это случилось во вторник, 3-го марта, около 5 часов утра по местному времени.
Местные СМИ утверждают, что состояние Долорес стабильно, и она находится в сознании. Авейру предстоит пройти несколько медицинских тестов.
Одно из местных СМИ утверждает, что Долорес перенесла ишемический инсульт, вызванный сгустком крови, который блокирует или закупоривает кровеносный сосуд в мозге. Это наиболее распространенный тип инсульта. Больница до сих пор не дала официальных комментариев.
Источник — The Sun
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