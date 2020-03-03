Мать Роналду перенесла инсульт

Долорес Авейру была госпитализирована во вторник утром

  • 03.03.2020 13:32
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Мать Роналду перенесла инсульт
© Instagram. Долорес Авейру и Криштиану Роналду

65-летняя Долорес Авейру, мать 35-летнего португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, была доставлена в больницу на ее родном острове Мадейра с подозрением на инсульт. Это случилось во вторник, 3-го марта, около 5 часов утра по местному времени.

Местные СМИ утверждают, что состояние Долорес стабильно, и она находится в сознании. Авейру предстоит пройти несколько медицинских тестов.

Одно из местных СМИ утверждает, что Долорес перенесла ишемический инсульт, вызванный сгустком крови, который блокирует или закупоривает кровеносный сосуд в мозге. Это наиболее распространенный тип инсульта. Больница до сих пор не дала официальных комментариев.

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Источник — The Sun

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