Ювентус отправил игроков, тренеров и президента в изоляцию

После того, как защитник «Ювентуса» Даниэль Ругани официально заболел коронавирусом, клуб срочно отправил всех работников, которые контактировали с игроком, в самоизоляцию.

В клубе сообщили, что изолировали 121 работника, в том числе футболистов и тренерский штаб, а также президента Андреа Аньелли.

Многих из них, чтобы не отправлять домой, где они могут заразить других людей, поселили в клубный отель «Ювентуса».

Среди игроков Серии A официально подтвержден коронавирус у Ругани и футболиста «Сампдории» Маноло Габбьядини.