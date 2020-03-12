Ювентус отправил игроков, тренеров и президента в изоляцию

После того, как защитник «Ювентуса» Даниэль Ругани официально заболел коронавирусом, клуб срочно отправил всех работников, которые контактировали с игроком, в самоизоляцию.
В клубе сообщили, что изолировали 121 работника, в том числе футболистов и тренерский штаб, а также президента Андреа Аньелли.
Многих из них, чтобы не отправлять домой, где они могут заразить других людей, поселили в клубный отель «Ювентуса».
Среди игроков Серии A официально подтвержден коронавирус у Ругани и футболиста «Сампдории» Маноло Габбьядини.
Источник — ФК Ювентус
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.