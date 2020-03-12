Ювентус отправил игроков, тренеров и президента в изоляцию

Клуб намерен справиться с распространением коронавируса

  • 12.03.2020 21:35
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Ювентус отправил игроков, тренеров и президента в изоляцию
© twitter.com/juventusfcen

После того, как защитник «Ювентуса» Даниэль Ругани официально заболел коронавирусом, клуб срочно отправил всех работников, которые контактировали с игроком, в самоизоляцию.

В клубе сообщили, что изолировали 121 работника, в том числе футболистов и тренерский штаб, а также президента Андреа Аньелли.

Многих из них, чтобы не отправлять домой, где они могут заразить других людей, поселили в клубный отель «Ювентуса».

Среди игроков Серии A официально подтвержден коронавирус у Ругани и футболиста «Сампдории» Маноло Габбьядини.

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Источник — ФК Ювентус

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