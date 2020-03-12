Матч Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом перенесен

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусм» и «Лионом» перенесен из-за вируса COVID-19.

Игра должна была состояться 17 марта в Турине.

О новой дате встречи пока ничего не известно.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Франции.

Напомним, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани подхватил коронавирус.

Также из-за коронавируса перенесен матч «Манчестер Сити» и «Реала».

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).