Матч Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом перенесен

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусм» и «Лионом» перенесен из-за вируса COVID-19.
Игра должна была состояться 17 марта в Турине.
О новой дате встречи пока ничего не известно.
Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Франции.
Напомним, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани подхватил коронавирус.
Также из-за коронавируса перенесен матч «Манчестер Сити» и «Реала».
Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).
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Источник — УЕФА
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