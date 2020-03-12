Матч Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом перенесен

Причина всем известна

  • 12.03.2020 18:59
  • 973 просмотра
  • 1 комментарий
Матч Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом перенесен
© Yahoo Sports

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусм» и «Лионом» перенесен из-за вируса COVID-19.

Игра должна была состояться 17 марта в Турине.

О новой дате встречи пока ничего не известно.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Франции.

Напомним, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани подхватил коронавирус.

Также из-за коронавируса перенесен матч «Манчестер Сити» и «Реала».

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).

 

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 12.03.2020 19:20
    +1
    блін спортивні показники падають. Віковим гравцям треба грати кожен матч для голів чи титулів. Лч не можна відміняти. Для деяких гравців це останній шанс в житті виграти Кубок. для буфона чи для цілого МС
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 12.03.2020 19:20
    +1
    блін спортивні показники падають. Віковим гравцям треба грати кожен матч для голів чи титулів. Лч не можна відміняти. Для деяких гравців це останній шанс в житті виграти Кубок. для буфона чи для цілого МС
    Ссылка
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