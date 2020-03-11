Барселона намерена перенести матч с Наполи

Руководство «Барселоны» намерено перенести матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», который должен состояться 18 марта на «Камп Ноу».
Игра состоится без болельщиков из-за угрозы коронавируса.
Отметим, что это будет всего второй матч при пустых трибунах «Камп Ноу» в истории «Барселоны».
Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - «Боруссия Дортмунд» также пройдет без болельщиков.
А в Италии дошло до того, что приостановили матчи Серии А и остальные национальные соревнования.
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Источник — El Chiringuito
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