Ирапуато. Бондаренко не доиграла матч первого круга

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко прекратила выступления на турнире ITF в Ирапуато, Мексика.
Преодолев квалификацию, украинка сложила оружие в первом круге основной сетки. Бондаренко не смогла доиграть поединок против аргентинки Нади Подороской.
При счете 6:3, 6:7 (5) Бондаренко снялась с матча.
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Источник — Sport.ua
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