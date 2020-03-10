Ирапуато. Бондаренко пробилась в основную сетку

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в основную сетку турнира ITF в Ирапуато, Мексика.
В финале квалификации украинка обыграла японку Мию Като со счетом 6:3, 7:6 (2).
В первом раунде основного турнира Бондаренко сыграет с седьмой сеяной аргентинкой Надей Подороской.
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Источник — Sport.ua
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