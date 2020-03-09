ВИДЕО. Павлов отметился голом во втором матче кряду в чемпионате Сербии

28-летний украинский нападающий Евгений Павлов, выступающий за «Радник», отметился голом во втором матче кряду в чемпионате Сербии.
В поединке 25-го тура против клуба «Явор» украинец отыграл 88 минут и забил один из мячей. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Радника».
Для Павлова это 7-й гол в 15 матчах нынешнего чемпионата Сербии. Также в этом сезоне Евгений записал на свой счет результативную передачу в национальном Кубке.
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Источник — Sport.ua
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