СТУПАР: «Когда Шахтер играет плохо, тренер говорит, что виноваты судьи»

Специалист прокомментировал судейство в поединке 22-го тура УПЛ «Колос» — «Шахтер» (3:4)

  • 08.03.2020 21:48
  • 1769 просмотров
  • 11 комментариев
СТУПАР: «Когда Шахтер играет плохо, тренер говорит, что виноваты судьи»
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе в матче 22-го тура УПЛ «Колос» — «Шахтер» (3:4).

«Когда «Шахтер» плохо играет, то тренер говорит, что виноваты судьи. Пропустили из офсайда, удаление не по делу... Но если оценивать объективно, то никакой предвзятости в отношении «Шахтера» не было. Каштру, наверное, просто искал оправдания после неуверенной игры. Кирилл Петров сфолил на Мораесе — это справедливый одиннадцатиметровый. А вот на первой компенсированной минуте первого тайма Тайсон избежал желтой карточки за очевидную «протяжку» прямой ногой по ноге соперника, который сыграл в мяч. Козык этого не видел, помощники не помогли, а потом возникла конфронтация. Тайсон должен был получить предупреждение, но Каштру почему-то об этом не сказал.

Относительно третьего гола «Колоса», не берусь говорить об офсайде. Богданов подал в штрафную, Пятов парировал, а Милько с правильного положения забил. Можно ставить вопрос о том, был ли офсайд при подаче, но поскольку нам камера показывала картинку под углом, никто не скажет точно. Хотя, подозреваю, для ассистента ориентиром того, что офсайда не было, была ступня кого-то из защитников «Шахтера». Одиннадцатиметровый в ворота «Шахтера» за фол Кривцова против Емца — справедливый.

И наконец — две желтых карточки для Маркоса Антонио. Бразилец получил их в течение семи минут — и сам виноват. Нет оснований обвинять Козыка, разве что в отсутствии предупреждения для Тайсона», — считает Ступар.

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Источник — UA-Football

(6 голосов)

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Комментарии
    shoko
      shoko, 08.03.2020 23:16
    0
    jekаfunny, 08.03.2020 22:55
    Та нельзя игрокам шахтера давать жёлтые карточки
    Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
    Расист какой то
    Что вы занимаетесь х..ёй? Карточки давать можно и нужно. Арбитраж слабый в обе стороны.Бригада явно не успевала за такой динамикой и были попросту не готовы.Например все знают как бежит Тайсон,а теперь представьте,что арбитр и ассистенты должны за ним успевать.. знаете вы таких арбитров в УПЛ? Я нет.Теряли позиции и не видели много моментов или расценивали их интуитивно,а не по факту. Углубляться не буду. Остановлюсь на последних минутах.Пенальти в ворота Шахтёра за нарушение (Тете сбил соперника двигающегося к мячу при отскоке),вторая жёлтая Додо(которой не должно быть). Два,что называется результативных момента,котрые бригада арбитров расценила неправильно. Мы сами с вами видим при появлении ВАРа.что треть моментов наши арбитры либо не видят,либо расценивают неправильно(цвет карточек и нарушения правил). Это сугубо моё мнение.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 22:55
    0
    Та нельзя игрокам шахтера давать жёлтые карточки
    Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
    Расист какой то
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 08.03.2020 22:54
    0
    Frank Piter, 08.03.2020 22:06
    А что есть сомнения? Удар по ногам сзади, чистая вторая желтая. Хотя у Копанки может другие правила
    Да! Есть сомнения! И большие!
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 08.03.2020 22:38
    +1
    Почему-то Ступар всё время говорит об арбитраже матчей с участием Шахты, и каждый раз ищет чем бы "уколоть" горняков.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 08.03.2020 22:32
    +2
    И наконец — две желтых карточки для Маркоса Антонио. Бразилец получил их в течение семи минут — и сам виноват.
    Цікавий персонаж Ступар, краще вже не давати коментарі взагалі ніж робити себе клоуном на всю країну
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.03.2020 22:30
    +1
    1OO %
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 08.03.2020 22:12
    -1
    serge_kr, 08.03.2020 22:07
    Этот Ступар откровенно болеет за ДК, зачем вообще рот открывать
    Ты вчера пяткой в грудь стучал, "я не крот"))))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 22:07
    -6
    Этот Ступар откровенно болеет за ДК, зачем вообще рот открывать
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.03.2020 22:06
    +3
    Leo Leo, 08.03.2020 22:04
    Так я не понял,эксперт считает что удаление игрока Шахтера правильное?
    А что есть сомнения? Удар по ногам сзади, чистая вторая желтая. Хотя у Копанки может другие правила
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 08.03.2020 22:06
    -2
    Все по полочкам , все чесно
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 08.03.2020 22:04
    0
    Так я не понял,эксперт считает что удаление игрока Шахтера правильное?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.03.2020 22:06
    +3
    Leo Leo, 08.03.2020 22:04
    Так я не понял,эксперт считает что удаление игрока Шахтера правильное?
    А что есть сомнения? Удар по ногам сзади, чистая вторая желтая. Хотя у Копанки может другие правила
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 08.03.2020 22:32
    +2
    И наконец — две желтых карточки для Маркоса Антонио. Бразилец получил их в течение семи минут — и сам виноват.
    Цікавий персонаж Ступар, краще вже не давати коментарі взагалі ніж робити себе клоуном на всю країну
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 08.03.2020 22:38
    +1
    Почему-то Ступар всё время говорит об арбитраже матчей с участием Шахты, и каждый раз ищет чем бы "уколоть" горняков.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.03.2020 22:30
    +1
    1OO %
    Ссылка
    shoko
      shoko, 08.03.2020 23:16
    0
    jekаfunny, 08.03.2020 22:55
    Та нельзя игрокам шахтера давать жёлтые карточки
    Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
    Расист какой то
    Что вы занимаетесь х..ёй? Карточки давать можно и нужно. Арбитраж слабый в обе стороны.Бригада явно не успевала за такой динамикой и были попросту не готовы.Например все знают как бежит Тайсон,а теперь представьте,что арбитр и ассистенты должны за ним успевать.. знаете вы таких арбитров в УПЛ? Я нет.Теряли позиции и не видели много моментов или расценивали их интуитивно,а не по факту. Углубляться не буду. Остановлюсь на последних минутах.Пенальти в ворота Шахтёра за нарушение (Тете сбил соперника двигающегося к мячу при отскоке),вторая жёлтая Додо(которой не должно быть). Два,что называется результативных момента,котрые бригада арбитров расценила неправильно. Мы сами с вами видим при появлении ВАРа.что треть моментов наши арбитры либо не видят,либо расценивают неправильно(цвет карточек и нарушения правил). Это сугубо моё мнение.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 22:55
    0
    Та нельзя игрокам шахтера давать жёлтые карточки
    Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
    Расист какой то
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 08.03.2020 22:54
    0
    Frank Piter, 08.03.2020 22:06
    А что есть сомнения? Удар по ногам сзади, чистая вторая желтая. Хотя у Копанки может другие правила
    Да! Есть сомнения! И большие!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 08.03.2020 22:04
    0
    Так я не понял,эксперт считает что удаление игрока Шахтера правильное?
    Ссылка
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