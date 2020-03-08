СТУПАР: «Когда Шахтер играет плохо, тренер говорит, что виноваты судьи»

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе в матче 22-го тура УПЛ «Колос» — «Шахтер» (3:4).
«Когда «Шахтер» плохо играет, то тренер говорит, что виноваты судьи. Пропустили из офсайда, удаление не по делу... Но если оценивать объективно, то никакой предвзятости в отношении «Шахтера» не было. Каштру, наверное, просто искал оправдания после неуверенной игры. Кирилл Петров сфолил на Мораесе — это справедливый одиннадцатиметровый. А вот на первой компенсированной минуте первого тайма Тайсон избежал желтой карточки за очевидную «протяжку» прямой ногой по ноге соперника, который сыграл в мяч. Козык этого не видел, помощники не помогли, а потом возникла конфронтация. Тайсон должен был получить предупреждение, но Каштру почему-то об этом не сказал.
Относительно третьего гола «Колоса», не берусь говорить об офсайде. Богданов подал в штрафную, Пятов парировал, а Милько с правильного положения забил. Можно ставить вопрос о том, был ли офсайд при подаче, но поскольку нам камера показывала картинку под углом, никто не скажет точно. Хотя, подозреваю, для ассистента ориентиром того, что офсайда не было, была ступня кого-то из защитников «Шахтера». Одиннадцатиметровый в ворота «Шахтера» за фол Кривцова против Емца — справедливый.
И наконец — две желтых карточки для Маркоса Антонио. Бразилец получил их в течение семи минут — и сам виноват. Нет оснований обвинять Козыка, разве что в отсутствии предупреждения для Тайсона», — считает Ступар.
Источник — UA-Football
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Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
Расист какой то
Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
Расист какой то
Цікавий персонаж Ступар, краще вже не давати коментарі взагалі ніж робити себе клоуном на всю країну
Цікавий персонаж Ступар, краще вже не давати коментарі взагалі ніж робити себе клоуном на всю країну
Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
Расист какой то
Ступар что не в курсе ? Срочно его на пупсы к Луччи , то все расскажет и подскажет . А ещё и Тайсону жёлтую , это ж надо такое кощунство придумать .
Расист какой то
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