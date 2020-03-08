СТУПАР: «Когда Шахтер играет плохо, тренер говорит, что виноваты судьи»

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о судействе в матче 22-го тура УПЛ «Колос» — «Шахтер» (3:4).

«Когда «Шахтер» плохо играет, то тренер говорит, что виноваты судьи. Пропустили из офсайда, удаление не по делу... Но если оценивать объективно, то никакой предвзятости в отношении «Шахтера» не было. Каштру, наверное, просто искал оправдания после неуверенной игры. Кирилл Петров сфолил на Мораесе — это справедливый одиннадцатиметровый. А вот на первой компенсированной минуте первого тайма Тайсон избежал желтой карточки за очевидную «протяжку» прямой ногой по ноге соперника, который сыграл в мяч. Козык этого не видел, помощники не помогли, а потом возникла конфронтация. Тайсон должен был получить предупреждение, но Каштру почему-то об этом не сказал.

Относительно третьего гола «Колоса», не берусь говорить об офсайде. Богданов подал в штрафную, Пятов парировал, а Милько с правильного положения забил. Можно ставить вопрос о том, был ли офсайд при подаче, но поскольку нам камера показывала картинку под углом, никто не скажет точно. Хотя, подозреваю, для ассистента ориентиром того, что офсайда не было, была ступня кого-то из защитников «Шахтера». Одиннадцатиметровый в ворота «Шахтера» за фол Кривцова против Емца — справедливый.

И наконец — две желтых карточки для Маркоса Антонио. Бразилец получил их в течение семи минут — и сам виноват. Нет оснований обвинять Козыка, разве что в отсутствии предупреждения для Тайсона», — считает Ступар.