Необходимая для поддержания физического тонуса игроков в состоянии стабильности «зимняя» пауза настигла команды Английской Премьер-лиги лишь в тот момент года, когда листки календаря уже начали отсчитывать весенний период. Матчами 29-го тура национального первенства футбол в Англии возвращается к своему плавному приближению к концовке сезона. Безусловно центральным противостоянием в этот уик-энд станет встреча между двумя «половинами» Манчестера, в которой коллективы Оле-Гуннара Сульшера и Хосепа Гвардиолы в очередной раз попытаются перекрасить город на берегах реки Ирвелл в цвета своего клуба.

Довольно неожиданно, но именно «Красные дьяволы» в этом сезоне являются лидером в локальном противостоянии, результаты которого напрямую влияют на положение команд в различных турнирах. Так, не смотря на победу в ответной игре полуфинала Кубка Английской лиги, «Юнайтед» были вынуждены покинуть турнир, который «Сити» в краткосрочной перспективе положил к себе в итоговую корзину, обыграв в финале «Астон Виллу» (2:1). В то же время, декабрьское поражение коллектива Гвардиолы в чемпионате (1:2), стало одной из составляющих для формирования пресловутого отрыва «Ливерпуля» величиной в 22 пункта.

Стало быть, у «горожан» имеется достаточно поводов для того, чтобы выходить на поле «Олд Траффорд» с мыслями о победе в принципиальном противостоянии. «Сити» зарядился позитивными эмоциями по итогу недавней кубковой игры, сделал очередной шаг в сторону финала Кубка Англии, а немногим ранее сумел выстроить добротный фундамент в противостоянии с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов (2:1). Однако хватит ли этого для преодоления набравшего ход соперника. «Юнайтед» не проигрывал с конца января, а суммарная голевая статистика от неудачи в игре против «Бернли» (0:2) уже дошла до показателя 22:2.

Накладываются на это противостояние и повреждения игроков «Манчестер Сити». Травма плеча у Кевина де Брюйне рискует оставить бельгийца вне предстоящего поединка, при этом Лерой Сане все никак не может набрать рабочие кондиции, а Эмерик Ляпорт продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилья. Однако даже такой именитый «лазарет» вряд ли станет поводом для жалости со стороны главного тренера соперников. Сульшер не может рассчитывать на Маркуса Рашфорда и Поля Погба уже продолжительный период, а вот возможный пропуск игры со стороны Дэниела Джеймса, Аарона Ван-Биссаки и Гарри Магуайра по причине повреждений рискует нанести непоправимый ущерб для отлаженного механизма.

Главным арбитром битвы за Манчестер назначен арбитр из графства Мерсисайд – Майк Дин. В текущем сезоне он провел уже 21-у игру, в каждой третьей из них назначая одиннадцатиметровые удары. При этом, вероятность для игроков получить удаление с этим рефери достаточно низка, а среднее количество предупреждений находится на уровне 4,7 за матч. Что при условии фиксации 21 фола за игру, является достаточно скромным показателем для Английской Премьер-лиги.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Уильямс, Магуайр, Линделеф, Шоу – Матич – Мактоминей, Фред – Фернандеш – Мартиаль, Гринвуд.



«Манчестер Сити»: Эдерсон – Менди, Стоунз, Фернандиньо, Уокер – Гюндоган, Родри, Д. Силва – Б. Силва, Агуэро, Марез.

8 марта, воскресенье