Манчестер Сити с Зинченко в составе проиграл Манчестер Юнайтед

В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

В первом тайме голом отметился Марсьяль, а за несколько секунд до финального свистка преимущество «красных дьяволов» удвоил Мактоминей, воспользовавшись ошибкой Эдерсона. У «Манчестер Сити» было несколько хороших моментов, но реализовать их «горожане» не смогли.

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» и был заменен на Менди на 77-й минуте встречи. Зинченко часто получал мяч, но редко обострял игру, предпочитая отдавать передачи поперек или назад.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0

Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+6

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Уильямс (Байи, 78), Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фернандеш (Игало, 89), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Мактоминей, 79), Магуайр.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко (Менди, 77), Фернандиньо, Бернарду Силва (Марез, 60), Родри, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 59).

Фред, 42, Магуайр, 90 — Фернандиньо, 29, Родри, 30, Канселу, 58, Жезус, 90+5

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА