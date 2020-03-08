29-й тур
Ман Юнайтед
2:0
Ман Сити
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити с Зинченко в составе проиграл Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» одержали сухую победу в поединке 29-го тура АПЛ

  • 08.03.2020 20:30
  • 2987 просмотров
  • 8 комментариев
Манчестер Сити с Зинченко в составе проиграл Манчестер Юнайтед
© ФК Манчестер Юнайтед. Скотт Мактоминей

В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

В первом тайме голом отметился Марсьяль, а за несколько секунд до финального свистка преимущество «красных дьяволов» удвоил Мактоминей, воспользовавшись ошибкой Эдерсона. У «Манчестер Сити» было несколько хороших моментов, но реализовать их «горожане» не смогли.

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе «горожан» и был заменен на Менди на 77-й минуте встречи. Зинченко часто получал мяч, но редко обострял игру, предпочитая отдавать передачи поперек или назад.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0
 Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+6

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Уильямс (Байи, 78), Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фернандеш (Игало, 89), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Мактоминей, 79), Магуайр.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко (Менди, 77), Фернандиньо, Бернарду Силва (Марез, 60), Родри, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 59).
 Фред, 42, Магуайр, 90 — Фернандиньо, 29, Родри, 30, Канселу, 58, Жезус, 90+5

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 21:34
    0
    Только красный Манчестер. Молодцы.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.03.2020 21:34
    +1
    Петро Штука, 08.03.2020 21:23
    какой смысл обстрять туда где накрыты все соперники
    А вот Де Брюйне - обостряет, тащит мяч туда, где полно игроков и отдает передачи или играет в стенку, пользуясь возникшим хаосом. Потому что КРЕАТИВНЫЙ игрок.
    Ссылка
    Петро Штука
      Петро Штука, 08.03.2020 21:23
    0
    mb_cdi, 08.03.2020 20:44
    "Зинченко часто получал мяч, но редко обострял игру, предпочитая отдавать передачи поперек или назад"....все естественно - так и брака меньше та и ну его этот мяч
    какой смысл обстрять туда где накрыты все соперники
    Ссылка
    Serhii1988
    online
      Serhii1988, 08.03.2020 20:51
    +4
    Юнайтед цікава команда, 2 рази обіграли сіті, 2 рази обіграли Челсі, відбирали очки в ліверпуля і лестера, але в четвірку напевно не попадуть.
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    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 20:46
    0
    не помог Зина, не помог, теперь в основе когда увидим?
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    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.03.2020 20:45
    +2
    Нет ДеБрюйне - нет игры вообще. Никакой. Скорость и техника не выстреливают у них, если мысли и агрессии нет.
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    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 08.03.2020 20:44
    +3
    "Зинченко часто получал мяч, но редко обострял игру, предпочитая отдавать передачи поперек или назад"....все естественно - так и брака меньше та и ну его этот мяч
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 08.03.2020 20:42
    -1
    Зина больше не талисман
    Ссылка
    Serhii1988
    online
      Serhii1988, 08.03.2020 20:51
    +4
    Юнайтед цікава команда, 2 рази обіграли сіті, 2 рази обіграли Челсі, відбирали очки в ліверпуля і лестера, але в четвірку напевно не попадуть.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 08.03.2020 20:44
    +3
    "Зинченко часто получал мяч, но редко обострял игру, предпочитая отдавать передачи поперек или назад"....все естественно - так и брака меньше та и ну его этот мяч
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.03.2020 20:45
    +2
    Нет ДеБрюйне - нет игры вообще. Никакой. Скорость и техника не выстреливают у них, если мысли и агрессии нет.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.03.2020 21:34
    +1
    Петро Штука, 08.03.2020 21:23
    какой смысл обстрять туда где накрыты все соперники
    А вот Де Брюйне - обостряет, тащит мяч туда, где полно игроков и отдает передачи или играет в стенку, пользуясь возникшим хаосом. Потому что КРЕАТИВНЫЙ игрок.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 21:34
    0
    Только красный Манчестер. Молодцы.
    Ссылка
    Петро Штука
      Петро Штука, 08.03.2020 21:23
    0
    mb_cdi, 08.03.2020 20:44
    "Зинченко часто получал мяч, но редко обострял игру, предпочитая отдавать передачи поперек или назад"....все естественно - так и брака меньше та и ну его этот мяч
    какой смысл обстрять туда где накрыты все соперники
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 20:46
    0
    не помог Зина, не помог, теперь в основе когда увидим?
    Ссылка
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