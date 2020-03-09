В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзора матча.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0
Голы: Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+6
Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Ман Сити
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
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Источник — YouTube
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