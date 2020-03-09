29-й тур
Ман Юнайтед
2:0
Ман Сити
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити — 2:0. Видео голов и обзор матча

«Красные дьяволы» всухую обыграли «горожан» в 29-м туре АПЛ

  • 09.03.2020 10:18
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити — 2:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Манчестер Юнайтед

В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзора матча.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0
Голы: Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+6

Лучшие моменты матча Ман Юнайтед - Ман Сити
90' ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
30' ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
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Источник — YouTube

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