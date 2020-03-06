Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко только начал тренироваться»

Завтра, 7 марта, «Вест Хэм» в 29-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Арсеналом».

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес подтвердил информацию о том, что Андрей Ярмоленко с «Арсеналом» не сыграет:

«Мы близки к возвращению всего состава к тренировкам. Ярмоленко приступил к тренировкам, мы очень близки к тому, чтобы и он был в форме.

Но Андрей не сможет сыграть с «Арсеналом» в эти выходные, он только начал тренироваться».