Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко только начал тренироваться»

С «Арсеналом» украинский форвард точно не сыграет

  • 06.03.2020 17:28
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Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко только начал тренироваться»
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Завтра, 7 марта, «Вест Хэм» в 29-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Арсеналом».

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес подтвердил информацию о том, что Андрей Ярмоленко с «Арсеналом» не сыграет:

«Мы близки к возвращению всего состава к тренировкам. Ярмоленко приступил к тренировкам, мы очень близки к тому, чтобы и он был в форме.

Но Андрей не сможет сыграть с «Арсеналом» в эти выходные, он только начал тренироваться».

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Источник — ФК Вест Хэм

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