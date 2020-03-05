Возвращение Ярмоленко после травмы откладывается

Восстановление Андрея Ярмоленко после травмы бедра затягивается. Украинский форвард вернется в строй не раньше 15 марта.

Таким образом, Ярмоленко точно пропустит матч «Вест Хэма» против «Арсенала» (8 марта) и, вероятно, поединок против «Вулверхэмптона» (15 марта).

Травму приводящей мышцы бедра Ярмоленко получил еще 16 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко вернется в строй 8 марта.

В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ за «Вест Хэм».