Возвращение Ярмоленко после травмы откладывается

Форвард «Вест Хэма» вернется не раньше 15 марта

  • 05.03.2020 14:49
  • 1689 просмотров
  • 5 комментариев
Возвращение Ярмоленко после травмы откладывается
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Восстановление Андрея Ярмоленко после травмы бедра затягивается. Украинский форвард вернется в строй не раньше 15 марта.

Таким образом, Ярмоленко точно пропустит матч «Вест Хэма» против «Арсенала» (8 марта) и, вероятно, поединок против «Вулверхэмптона» (15 марта).

Травму приводящей мышцы бедра Ярмоленко получил еще 16 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко вернется в строй 8 марта.

В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ за «Вест Хэм».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football London

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 05.03.2020 15:43
    -2
    Ничего. До презентации новой формы (основной своей задачи в клубе) должен восстановиться!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.03.2020 15:39
    0
    Травма приводящей мышцы бедра говорит о том что Ярмола плохо разминается на тренировках и перед играми. Небось как в молодости сразу рвётся в бой. А надо хорошо тянуться, чтобы мышцы были эластичными. Но видимо в Вест Хэме это дело запущено.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.03.2020 15:25
    0
    Странно, но в ДК я не припомню у Ярмолы таких проблем с травмами. Хотя мы знаем, что нагрузка там по физухе всегда была не малая.
    В Англии они просто стали хроническими...
    Неужели это годы сказываются, но Андрюха то ещё не ветеран.
    Ссылка
    coba777
      coba777, 05.03.2020 15:00
    0
    Отримав травму в 2019 році.
    Ссылка
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 05.03.2020 14:59
    -1
    долго восстанавливается..с 2009 года уже 11 лет прошло...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.03.2020 15:39
    0
    Травма приводящей мышцы бедра говорит о том что Ярмола плохо разминается на тренировках и перед играми. Небось как в молодости сразу рвётся в бой. А надо хорошо тянуться, чтобы мышцы были эластичными. Но видимо в Вест Хэме это дело запущено.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.03.2020 15:25
    0
    Странно, но в ДК я не припомню у Ярмолы таких проблем с травмами. Хотя мы знаем, что нагрузка там по физухе всегда была не малая.
    В Англии они просто стали хроническими...
    Неужели это годы сказываются, но Андрюха то ещё не ветеран.
    Ссылка
    coba777
      coba777, 05.03.2020 15:00
    0
    Отримав травму в 2019 році.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности