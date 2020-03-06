29-й тур
Арсенал
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Вест Хэм Юнайтед
07.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Ярмоленко не будет. Но «канонирам» рано расслабляться

  • 06.03.2020 00:25
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Арсенал — Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Арсенал Лондон

В 29-м туре чемпионата Англии по футболу состоится лондонское дерби — «Арсенал» примет «Вест Хэм». Встреча состоится в субботу, 7-го марта.

«Вест Хэм» особенно интересен украинским болельщикам, ведь в составе «молотобойцев» выступает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко. К сожалению, с «канонирами» украинец не сыграет — из-за травмы Ярмоленко выбыл как минимум до 15-го марта.

Текущий сезон «Вест Хэм» откровенно провалил. Команда находится в подвале турнирной таблицы, где продолжает сражаться за выживание. Сейчас «молотобойцы» занимают 16-ю строчку в АПЛ, имея в активе 27 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 35-49.

Да, у «Вест Хэма» одна из худших оборонительных линий в чемпионате Англии. Больше пропускают только «Астон Вилла» (52 мяча) и «Норвич» с «Саутгемптоном» (по 51 мячу). Но, как известно, раненый зверь опасен вдвойне. Например, в минувшем туре «Вест Хэм» нашел в себе силы дома обыграть «Саутгемптон» со счетом 3:1, несмотря на то, что соперник находится выше в турнирной таблице. Близость вылета в Чемпионшип иногда творит настоящие чудеса со слабыми командами, так что с «Вест Хэмом» стоит держать ухо востро.

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты потихоньку пробуждается от спячки. Серия «канониров» без поражений в английском первенстве составляет уже семь матчей. Да, были четыре ничьи подряд, но два последних поединка «Арсенал» выиграл с общим счетом 7:2.

Конечно, игра команды Артеты пока далека от идеала. После 28-ми сыгранных туров «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 39-36. Но, к примеру, до пятого места, которое занимает «Манчестер Юнайтед», всего пять зачетных пунктов. Если «Арсенал» продолжит набирать очки, то точно закончит сезон в верхней части турнирной таблицы.

«Канониры» — фавориты, но «Вест Хэм» будет огрызаться изо всех сил. Более вероятна победа «Арсенала», но ничья тоже не будет фантастическим результатом.

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено — Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Себальос, Джака, Пепе, Озил, Обамеянг, Нкетиа.

«Вест Хэм»: Фабьянски — Нгакиа, Диоп, Обонья, Крессуэлл, Нобл, Райс, Боуэн, Форнальс, Антонио, Алле.

Не сыграют: Чеймберс, Тирни, Суариш, Торрейра, Колашинац — Соучек, Уилшир, Ярмоленко, Фредерикс.

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7 марта, суббота

«Арсенал» — «Вест Хэм»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 17:00
Прямая трансляция на телеканале «Setanta Sports»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Арбитр: Мартин Аткинсон
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Источник — Sport.ua

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