Арсенал - Вест Хэм - 1:0. Видео гола и обзор матча

Арсенал победил «Вест Хэм» (1:0), команду Андрея Ярмоленко, и приблизился к зоне еврокубков. Украинский форвард продолжает восстановление после травмы бедра.
«Арсенал» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: Ляказетт, 78.
Турнирная таблица Премьер-лиги
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Источник — Sport.ua
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