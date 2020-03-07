Арсенал победил команду Ярмоленко и приблизился к зоне еврокубков

Украинский форвард продолжает восстановление после травмы бедра

  • 07.03.2020 19:04
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Арсенал победил команду Ярмоленко и приблизился к зоне еврокубков
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7 марта проходят матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги. Ниже приведены их результаты. Ни в одном из пяти матчей не было забито более одного мяча.

Арсенал победил «Вест Хэм» (1:0), команду Андрея Ярмоленко, и приблизился к зоне еврокубков. Украинский форвард продолжает восстановление после травмы бедра.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (82 очка), за ним идут «Манчестер Сити» (57), «Лестер» (50), «Челси» (45), «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед» (43), «Манчестер Юнайтед» (42), «Тоттенхэм» и «Арсенал» (по 40).

АПЛ. 29-й тур

«Шеффилд Юнайтед»  «Норвич»  1:0

Гол: Шарп, 36.

«Вулверхэмптон» «Брайтон» – 0:0

«Арсенал» «Вест Хэм» 1:0

Гол: Ляказетт, 78.

«Саутгемптон» «Ньюкасл» –​​​​​​​ 0:1

Гол: Сен-Максимен, 79.

Нереализованный пенальти: Ритчи, 45 (вратарь).

«Кристал Пэлас» –​​​​​​​ «Уотфорд» –​​​​​​​ 1:0

Гол: Айю, 28.

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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