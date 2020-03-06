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07.03.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

После поражения от «Реала» каталонцам нежелательно терять очки

  • 06.03.2020 15:43
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Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© El Pais

В поединке 27-го тура Ла Лиги «Барселона» принимает «Реал Сосьедад». Матч состоится 7 марта в 19:30 по киевскому времени.

Проигранное Эль Класико (0:2) вновь откатило «Барселону» на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Игра с «Реалом» действительно была проиграна по делу и теперь каталонцам нужно догонять своих соперников, побеждая в своих матчах и надеясь на осечку мадридцев.

Отметим, что «Барселона» набрала меньше всего очков за 12 лет. Это говорит о сложности сезона для команды. Адаптация Антуана Гризманна проходит тяжело, травма Луиса Суареса больно ударила по команде. В атаке «блаугранас» часто возникают проблемы, от этого и невыразительные победы. 

«Барселона» готовится к этому матчу в статусе фаворита. Подопечные Кике Сетьена хорошо играют дома, выиграв 12 из 13-ти матчей на «Камп Ноу». К тому же, несмотря на поражение от «Реала», в команде готовы к дальнейшей борьбе. Мотивация будет на высоком уровне.

С другой стороны «Реал Сосьедад» - на данный момент седьмая команда Испании. Посреди недели подопечные Иманоля Альгуасиля вышли в финал Кубка Испании, обыграв «Мирандес» (1:0). Команда играла практически в оптимальном составе, поэтому вопрос свежести в матче с «Барселоной» будет открыт.

«Реал Сосьедад» не является легким соперником для каталонцев. Но на «Камп Ноу» «бело-голубые» не могут навязать борьбу фаворитам. В последних 10-ти матчах дома «Барселона» выиграла все 10. Нет предпосылок, что сейчас будет иначе.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Де Йонг, Бускетс, Артур, Фати, Гризманн, Месси.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Залдуа, Элустондо, Ле Норманд, Монреаль, Мерино, Зубельдиа, Эдегор, Оярсабаль, Исак, Янузай.

 

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7 марта, суббота

«Барселона» – «Реал Сосьедад»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 19:30
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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