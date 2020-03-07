Месси забил пенальти. Барселона с большим трудом одолела Реал Сосьедад

7 марта проходят матчи 27-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» с большим трудом одолела «Реал Сосьедад» (1:0). Лишь на 81-й минуте Лионель Месси забил пенальти. Каталонский клуб обошел «Реал» на 2 очка, но мадридский клуб сыграет завтра.
Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (58 очков), «Реал» Мадрид (56), Далее идут: «Севилья» (47), «Хетафе» и «Атлетико» (45), «Реал Сосьедад» (43), «Валенсия» (42), «Вильярреал» (38).
Ла Лига. 27-й тур
«Барселона» – «Реал Сосьедад» – 1:0
Гол: Месси, 81 (пенальти).
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Фати, 85), Брэйтуэйт (Фирпо, 88).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте (Субельдия, 71), Горосабель, Ле Норман, Порту, Мерино, Гевара, Эдегор, Исак (Виллиан Жозе, 84), Барренечеа (Оярсабаль, 58).
Предупреждения: Лангле, 16. Месси, 42. Мерино, 56. Пике, 61. Гевара, 76. Оярсабаль, 81. Бускетс, 88.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
Барселона. Стадион «Камп Ноу».
«Эйбар» – «Мальорка» – 1:2
Голы: Бигас, 90+2 – Родригес, 42, Кубо, 78.
«Атлетико» – «Севилья» – 2:2
Голы: Мората, 32 (пенальти), Жоау Фелиш, 36 – де Йонг, 19, Окампос, 43 (пенальти).
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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