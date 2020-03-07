Баттл! Месси опередил Роналду по количеству голов в топ-5 европейских лиг

Форвард «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти в игре Ла Лиги против клуба «Реал Сосьедад» и стал самым результативным игроком в топ-пятерке европейских лиг.
Он забил 438 голов в 474 матчах, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого сейчас 437 забитых мячей в 540 поединках.
438 - @FCBarcelona's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr— OptaJose (@OptaJose) March 7, 2020
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|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
Источник — Twitter
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