Баттл! Месси опередил Роналду по количеству голов в топ-5 европейских лиг

Форвард «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти в игре Ла Лиги против клуба «Реал Сосьедад» и стал самым результативным игроком в топ-пятерке европейских лиг.

Он забил 438 голов в 474 матчах, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого сейчас 437 забитых мячей в 540 поединках.