В субботу, 7-го марта состоится поединок 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Реал Сосьедад».
Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Барселона» – «Реал Сосьедад». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании.
В прямом эфире поединок «Барселона» – «Реал Сосьедад» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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