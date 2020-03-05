Андрей ШЕВЧЕНКО: Сейчас не стоит говорить о победе в группе Лиги наций

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций, где нам выпало сыграть против Германии, Испании и Швейцарии.

Победитель группы выйдет в финальную часть и поборется за трофей, а последняя команда вылетает в Дивизион B.

«Будет приятно видеть такие сборные в Украине, это для наших болельщиков. Вдвойне приятно играть с ними дома. Думаю, если бы мы играли контрольные матчи, то не было бы возможности пригласить такие сборные. А сейчас будет возможность проверить себя на официальном уровне. Мы попали в элитный дивизион, и это уже успех».

«Есть возможность закрепиться в элитном дивизионе. Будет тяжело, но если получится, то у нас будет определенный рост команды. Нужно правильно оценивать свои силы. Если выйдем из этой группы (в финальную часть - прим), то это, возможно, будет значить, что нам где-то повезло. Говорить о победе в группе будет сейчас не совсем правильно».

«Но сыграть с такими соперниками и получить опыт - это уже очень хорошо. Это особый настрой, это шанс для игроков поднять свой имидж, а для команды в целом - свой престиж», - считает Шевченко.

Матчи стартуют в сентябре.