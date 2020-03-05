Андрей ШЕВЧЕНКО: Сейчас не стоит говорить о победе в группе Лиги наций

Наставник сборной Украины доволен сильными противниками

  • 05.03.2020 23:13
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: Сейчас не стоит говорить о победе в группе Лиги наций
© ffu.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций, где нам выпало сыграть против Германии, Испании и Швейцарии.

Победитель группы выйдет в финальную часть и поборется за трофей, а последняя команда вылетает в Дивизион B.

«Будет приятно видеть такие сборные в Украине, это для наших болельщиков. Вдвойне приятно играть с ними дома. Думаю, если бы мы играли контрольные матчи, то не было бы возможности пригласить такие сборные. А сейчас будет возможность проверить себя на официальном уровне. Мы попали в элитный дивизион, и это уже успех».

«Есть возможность закрепиться в элитном дивизионе. Будет тяжело, но если получится, то у нас будет определенный рост команды. Нужно правильно оценивать свои силы. Если выйдем из этой группы (в финальную часть - прим), то это, возможно, будет значить, что нам где-то повезло. Говорить о победе в группе будет сейчас не совсем правильно».

«Но сыграть с такими соперниками и получить опыт - это уже очень хорошо. Это особый настрой, это шанс для игроков поднять свой имидж, а для команды в целом - свой престиж», - считает Шевченко.

Матчи стартуют в сентябре.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — #FootballHub

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    pavel8873
      pavel8873, 05.03.2020 23:35
    0
    О какой победе идет речь и главное - кто это говорит? Здесь хотя бы одно очко набрать ...
    Ссылка
    pavel8873
    online
      pavel8873, 05.03.2020 23:35
    0
    О какой победе идет речь и главное - кто это говорит? Здесь хотя бы одно очко набрать ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности