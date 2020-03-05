Артем БЕСЕДИН: «Врач сказал, что даст мне Кетанов. Я взял таблетку...»

23-летний украинский нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, как в его организм попал запрещенный препарат фонтурацетам. Врач «Динамо» перепутал таблетки, дав игроку Энтроп вместо Кетанова.
«Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась, и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и что сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч.
Но он сказал, что может дать Кетанов из своей аптечки. Я взял таблетку… Позже я узнал (уже после получения уведомления от УЕФА — прим. ред.) от врача, что у него были Кетанов и Энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницу», — сказал Беседин во время расследования.
Ранее Беседин провалил допинг-тест и получил дисквалификацию сроком на один год за употребление запрещенного препарата.
Источник — Sportarena
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Понял ?!) моих постов не видно , Нортон продолжает мне отвечать...
Так что не обижай его сильно , он просто тупенький
На самом допинговом дне , глубже чем марсианская впадина , валяется допинговая кротятня, в которой за 6 лет , словили аж 4 игроков на допинге ....
Говорят , что нам низко , никто нырнуть не в состоянии
«Беседин: таблетка для кумира»
«Беседин: таблетка для кумира»
Понял ?!) моих постов не видно , Нортон продолжает мне отвечать...
Так что не обижай его сильно , он просто тупенький
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