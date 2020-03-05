Артем БЕСЕДИН: «Врач сказал, что даст мне Кетанов. Я взял таблетку...»

23-летний украинский нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, как в его организм попал запрещенный препарат фонтурацетам. Врач «Динамо» перепутал таблетки, дав игроку Энтроп вместо Кетанова.

«Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась, и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и что сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч.

Но он сказал, что может дать Кетанов из своей аптечки. Я взял таблетку… Позже я узнал (уже после получения уведомления от УЕФА — прим. ред.) от врача, что у него были Кетанов и Энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницу», — сказал Беседин во время расследования.

Ранее Беседин провалил допинг-тест и получил дисквалификацию сроком на один год за употребление запрещенного препарата.