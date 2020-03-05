Артем БЕСЕДИН: «Врач сказал, что даст мне Кетанов. Я взял таблетку...»

Украинский нападающий «Динамо» рассказал, как в его организм попал запрещенный препарат

  • 05.03.2020 21:18
  • 3526 просмотров
  • 35 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Врач сказал, что даст мне Кетанов. Я взял таблетку...»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

23-летний украинский нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, как в его организм попал запрещенный препарат фонтурацетам. Врач «Динамо» перепутал таблетки, дав игроку Энтроп вместо Кетанова.

«Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась, и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и что сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч.

Но он сказал, что может дать Кетанов из своей аптечки. Я взял таблетку… Позже я узнал (уже после получения уведомления от УЕФА — прим. ред.) от врача, что у него были Кетанов и Энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницу», — сказал Беседин во время расследования.

Ранее Беседин провалил допинг-тест и получил дисквалификацию сроком на один год за употребление запрещенного препарата.

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Источник — Sportarena

(26 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.03.2020 22:20
    0
    Сильно видать голова болела, либо хардкорщик. Сразу кетановом глушить...
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 05.03.2020 22:14
    0
    serge_kr, 05.03.2020 21:56
    Артемка хотел с помощью таблетки поумнеть , не вышло
    Запиши название препарата, может тебе поможет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.03.2020 22:10
    -1
    Таблетки все равно не помогли Беседину попадать в створ ворот. И неважно какие таблетки.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.03.2020 22:09
    -1
    А то, что Беседин после "одной таблэтки" начал бегать как конь Пржевальского, Беседин конечно же не заметил.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.03.2020 22:09
    0
    Бесєдіну не поможе жоден мельоній.... дуб-дубом... До того ж, пробу взяли в програному матчі! ...але тупіших відмазок я не чув!
    Ссылка
    Dfbj
      Dfbj, 05.03.2020 22:01
    +1
    Лікар сказав,що дась мені Кетанов. Я взяв таблетку...і запоров всі гольові моменти з Лугано
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:58
    -1
    serge_kr, 05.03.2020 21:56
    Артемка хотел с помощью таблетки поумнеть , не вышло
    А сырна, гай, фред, рыбка что хотели с помощью таблеток сделать?)))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 21:56
    -2
    Михаил Степанов, 05.03.2020 21:55
    расчитанный на лохов
    Ну вот один значит лох есть - jekаfunny, он верит
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 05.03.2020 21:56
    0
    иногда лучше жевать чем говорить...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 21:56
    -4
    Артемка хотел с помощью таблетки поумнеть , не вышло
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 05.03.2020 21:55
    +4
    Вячеслав Круссер, 05.03.2020 21:48
    Чистый бред!
    расчитанный на лохов
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 21:48
    +1
    Zport., 05.03.2020 21:41
    Все ясно с тобой. Типичный даунецкий ссыкун. Боишься правде в глаза смотреть. И сьезжаешь с темы. Слава Богу вас там не много осталось
    Идиотик с ником serg_kr, на соседней ветке, поставил у себя игнор моих постов( ибо надоело что его лишат вечно) и пытался мне доказать что это меня сайт забанил, и моих постов не видно.
    Понял ?!) моих постов не видно , Нортон продолжает мне отвечать...
    Так что не обижай его сильно , он просто тупенький
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 05.03.2020 21:48
    +6
    Чистый бред!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 05.03.2020 21:44
    +2
    Тяжело быть слабоумным, Артемка??? Тьфу на тебя!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 21:44
    -1
    serge_kr, 05.03.2020 21:31
    Ахах, ну и бред, клуб допинг ДК упал ниже некуда , там ему и место
    Есть ниже куда
    На самом допинговом дне , глубже чем марсианская впадина , валяется допинговая кротятня, в которой за 6 лет , словили аж 4 игроков на допинге ....
    Говорят , что нам низко , никто нырнуть не в состоянии
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.03.2020 21:42
    +3
    «Следствие вели… с Леонидом Каневским»
    «Беседин: таблетка для кумира»
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:41
    0
    serge_kr, 05.03.2020 21:38
    Сейчас тема не про Шахтер, а про допинг клуба ДК
    Все ясно с тобой. Типичный даунецкий ссыкун. Боишься правде в глаза смотреть. И сьезжаешь с темы. Слава Богу вас там не много осталось
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.03.2020 21:39
    -2
    Не пойму, вам что нравиться общаться с умственно отсталым zpotr/joe777!? Странные вы
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 21:39
    -3
    Zport., 05.03.2020 21:37
    То есть, по твоему мнению, в ордло не зомбированная биомасса?
    А ты не зомбированы маса , если ты веришь в такую чужь ?!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 21:38
    -2
    Zport., 05.03.2020 21:36
    Расскажи куда упал ваш клубец, когда четверых на допинге поймали, а сырну вообще с команды выгнали. Расскажешь, или язык в ж0пу засунешь?
    Сейчас тема не про Шахтер, а про допинг клуба ДК
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 05.03.2020 21:48
    +6
    Чистый бред!
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 05.03.2020 21:55
    +4
    Вячеслав Круссер, 05.03.2020 21:48
    Чистый бред!
    расчитанный на лохов
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.03.2020 21:42
    +3
    «Следствие вели… с Леонидом Каневским»
    «Беседин: таблетка для кумира»
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 05.03.2020 21:44
    +2
    Тяжело быть слабоумным, Артемка??? Тьфу на тебя!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:26
    +2
    Andrii_MKh, 05.03.2020 21:24
    Это Дырка, детка. Там всё гнилое начиная от шубкисов
    Четыре случая употребления допинга у колорадско-ордловского клуба - это не гниль?
    Ссылка
    Дрон Дрон
      Дрон Дрон, 05.03.2020 21:21
    +2
    Для кого ці дитячі виправдовування?
    Ссылка
    Dfbj
      Dfbj, 05.03.2020 22:01
    +1
    Лікар сказав,що дась мені Кетанов. Я взяв таблетку...і запоров всі гольові моменти з Лугано
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 21:48
    +1
    Zport., 05.03.2020 21:41
    Все ясно с тобой. Типичный даунецкий ссыкун. Боишься правде в глаза смотреть. И сьезжаешь с темы. Слава Богу вас там не много осталось
    Идиотик с ником serg_kr, на соседней ветке, поставил у себя игнор моих постов( ибо надоело что его лишат вечно) и пытался мне доказать что это меня сайт забанил, и моих постов не видно.
    Понял ?!) моих постов не видно , Нортон продолжает мне отвечать...
    Так что не обижай его сильно , он просто тупенький
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:33
    +1
    Все ордловчане тут как тут. Вами так легко манипулировать. Не зря вы марионетками кремля стали. Убогие
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:25
    +1
    Guy Fawkes, 05.03.2020 21:22
    и зачем клубный врач носит с собой допинг? кому он его собирался скармливать?)
    это не допинг, а таблетки с веществом, которые нельзя ФУТБОЛИСТАМ употреблять. Но в клубе не только футболисты.
    Ссылка
    Guy Fawkes
    online
      Guy Fawkes, 05.03.2020 21:22
    +1
    и зачем клубный врач носит с собой допинг? кому он его собирался скармливать?)
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.03.2020 22:20
    0
    Сильно видать голова болела, либо хардкорщик. Сразу кетановом глушить...
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 05.03.2020 22:14
    0
    serge_kr, 05.03.2020 21:56
    Артемка хотел с помощью таблетки поумнеть , не вышло
    Запиши название препарата, может тебе поможет.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.03.2020 22:09
    0
    Бесєдіну не поможе жоден мельоній.... дуб-дубом... До того ж, пробу взяли в програному матчі! ...але тупіших відмазок я не чув!
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 05.03.2020 21:56
    0
    иногда лучше жевать чем говорить...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:41
    0
    serge_kr, 05.03.2020 21:38
    Сейчас тема не про Шахтер, а про допинг клуба ДК
    Все ясно с тобой. Типичный даунецкий ссыкун. Боишься правде в глаза смотреть. И сьезжаешь с темы. Слава Богу вас там не много осталось
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:37
    0
    serge_kr, 05.03.2020 21:35
    Марионетки кремля как раз и верят в такую чужь и зомбированы полностью, так что получается ты марионетка
    То есть, по твоему мнению, в ордло не зомбированная биомасса?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 21:36
    0
    serge_kr, 05.03.2020 21:31
    Ахах, ну и бред, клуб допинг ДК упал ниже некуда , там ему и место
    Расскажи куда упал ваш клубец, когда четверых на допинге поймали, а сырну вообще с команды выгнали. Расскажешь, или язык в ж0пу засунешь?
    Ссылка
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