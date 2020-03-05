Илья МАРЧЕНКО: «Последние два сезона были катастрофическими»

Второй номер сборной Украины по теннису Илья Марченко рассказал о предстоящем противостоянии с командой Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы.

- Вы подходите к матчам Кубка Дэвиса в хорошей форме и с отличными результатами. И если бы выиграли челленджер в По, то становились бы даже первым номером команды. Влияет ли это?

- Если бы да кабы... Для этого мне нужно было выиграть челленджер, что происходит не так часто. Такой вариант действительно был, но, я думаю, что в нашей сборной мало что бы поменялось. Между прочим, я уже был первым номером в матчах с Японией. Сергей Стаховский долгие годы является лидером нашей команды и даже с учетом того, что я теоретически мог бы быть первым номером, Сергею играть одиночку и, скорее всего, пару во второй день, поэтому это автоматически делало бы его более значимым для нашего коллектива.

- Если Стаховский все же завершит карьеру в 2020-м году, вы готовы тащить сборную на своих плечах?

- Всегда готов, но я надеюсь, что Сергей в этом году не закончит карьеру.

- А вы еще не задумывались над тем, сколько будете продолжать выступления?

- Буду играть, пока будет позволять здоровье. Я получаю удовольствие от игры, все еще верю, что могу чего-то достичь. Поэтому пока даже не задумывался над тем, чтобы закончить свою карьеру.

- Есть ли конкретные цели на этот сезон?

- Нет, все будет зависеть от того, смогу ли отыграть полный сезон без травм. Последние два года были катастрофическими, поэтому я очень рад, что могу сейчас играть. Уровень тенниса меня беспокоит в меньшей мере, потому что он придет.

- В полуфинале челленджера в Бергамо было несколько очень красивых розыгрышей с вашим участием. Это добавляет уверенности?

- Соперник очень часто укорачивал и все время получались необычные розыгрыши. Но, в целом, я не могу сказать, что в Бергамо я играл в свой лучший теннис. Я очень хорошо боролся, был устойчив психологически и мне удалось за счет этого сломать практически всех соперников не своем пути. Думаю, что и в Бергамо, и в По, моя сила заключалась не в уровне тенниса, а в стойкости и игре до последнего, потому что я вытягивал практически проигранные матчи.

- Завтра вы играете второй матч. Это лучше, или хуже?

- Практически всегда мне лучше играть вторым, потому что Сергей лидер и мы ожидает от него очков. Естественно, при счете 1:0 выходить на корт будет легче. Да и моим родственникам будет проще добраться из Каменского.

- Так получилось, что доигровка последнего матча против сборной Венгрии практически никто не видел. Расскажите, что случилось в том матче с Атиллой Балажем?

- Я упустил свой шанс в первый день. У меня был сетбол и я обидно ошибся с форхенда, до сих пор помню этот удар. На следующий день мы доигрывали и при счете 5:5 мы играли два гейма 20 минут. В каждой гейме были и брейкпоинты, и геймболы. Мне не хватило пары миллиметров, чтобы сравнять счет в том матче. А ему их хватило. Не могу себя винить в том, что где-то я сдрейфил или плохо начал. Были абсолютно равные два гейма, но в тот раз он был сильнее.

- Чувствуете, что сейчас у вас форма лучше, чем тогда?

- Это абсолютно другой матч. Во-первых, мы играем дома. В какой бы ты форме не находился, всегда трибуны помогут, где-то выведут на тот уровень, на который нужно. Дома мы не так часто проигрывали, да и в этом матче мы фаворити, в отличие от противостояния в Будапеште.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья