Украина – Китайский Тайбэй. Состоялась жеребьевка Кубка Дэвиса

В Запорожье прошла жеребьевка, стартовое мероприятие матча Кубка Дэвиса Украина – Китайский Тайбэй.
12:40. Итого. 6 марта первый матч у Украины будет играть Сергей Стаховский, а во второй игре выйдет Илья Марченко.
На следующий день, 7 марта, будет сыгран парный поединок (заявлены Денис Молчанов и Владислав Орлов). Затем в одиночках выступят Сергей Стаховский и Илья Марченко.
12:35. Завтра в 16:00 начало первого игрового дня. Идут традиционные рукопожатия соперников.
12:30. Официальная часть продолжается. И начинается сама жеребьевка.
12:20. На церемонии жеребьевки присутствует мэр Запорожья Владимир Буряк (второй справа).
Сборная Китайского Тайбэя.
Сборная Украины.
12:10. Предстартовые приготовления.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.