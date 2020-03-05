Украина – Китайский Тайбэй. Состоялась жеребьевка Кубка Дэвиса

В Запорожье прошла жеребьевка, стартовое мероприятие матча Кубка Дэвиса Украина – Китайский Тайбэй.

12:40. Итого. 6 марта первый матч у Украины будет играть Сергей Стаховский, а во второй игре выйдет Илья Марченко.

На следующий день, 7 марта, будет сыгран парный поединок (заявлены Денис Молчанов и Владислав Орлов). Затем в одиночках выступят Сергей Стаховский и Илья Марченко.

12:35. Завтра в 16:00 начало первого игрового дня. Идут традиционные рукопожатия соперников.

12:30. Официальная часть продолжается. И начинается сама жеребьевка.

12:20. На церемонии жеребьевки присутствует мэр Запорожья Владимир Буряк (второй справа).

Сборная Китайского Тайбэя.

Сборная Украины.

12:10. Предстартовые приготовления.