СТАХОВСКИЙ: Не вижу смысла биться головой о стену, когда двери закрываются

Украинский теннисист - о планах на будущее

  • 05.03.2020 19:04
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СТАХОВСКИЙ: Не вижу смысла биться головой о стену, когда двери закрываются
© Sport.ua

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью Sport.ua рассказал о своих планах на будущее:

- В последнее время вы пугаете всех быстрым окончанием карьеры. Если это все же произойдет после Уимблдона, то готовы ли вы будете еще сыграть за сборную?
- Если я буду нужен команде, конечно, я буду играть. Нельзя закончить профессиональные выступления и сразу же разучиться играть в теннис.

Я сказал, потому что действительно недоволен своими выступлениями и я не вижу смысла биться головой о стену, когда эти двери уже закрываются. Результатов нет, у меня теряется мотивация тренироваться и готовиться. Потому что если нет результатов, то какой смысл во всем этом?

- Если не на корте, то где вы видите свое будущее?
- Оно будет связано с спортом. Сейчас у меня очень много предложений по миру тенниса. Они не касаются тренировки и не из Украины. Предложения очень интересные, но нужно брать семью и очень далеко переезжать.

Также мы только начали реализацию вина и этим тоже нужно заниматься. В общем очень очень много дел, которыми можно было бы заняться после завершения карьеры.

- Комментировать не предлагали?
- На самом деле такого предложения пока не было. Хотелось бы делать это в Украине, но так как наше телевидение транслирует теннис, то, пожалуй, комментаторы в ближайшее время и не понадобятся.

- Что можете сказать о соперниках? Кто может принести больше всего хлопот?
- Проблемы может создать каждый из соперников, потому что они все любят играть на харде. В принципе, этот хард достаточно комфортный для всех. То, что я начинаю первым, может помочь. Потому что для 18-летнего Цена это будет первый матч за сборную и он будет немного нервничать.

Вполне возможно, что из-за стресса он может наоборот сыграть суперматч. Это также может произойти. Но пока считаю, что Цен будет слабым звеном в команде соперников. Ву уже играл, он взрослый по Цена, ему 21 год. Он делает акцент на подаче, и когда этот элемент работает хорошо, намного легче играть. Цен пытается давать темп, выигрывать больше розыгрышей.

- Вы не заявлены на пару, то может измениться?
- Все будет зависеть от того, с каким счетом завершится первый день соревнований. Если будет 2:0 в нашу пользу, то, возможно, эта пара и останется (Молчанов/Орлов), если 0:2, то мы командой будем рассуждать и решать, что делать дальше.

- Что можете сказать о новичках сборной: Владислава Орлова и Виталия Сачко?
- Очень хорошие ребята. Молодые, у них есть потенциал, они хотят чего-то достичь, а это главное. Все будет зависеть от их желания, насколько оно будет большим после поражений и неудач, которые будут на их пути.

- Скажем прямо, они уже не такие и молоды. Это не Ваншельбойм и не Белобородько...
- В теннисе сейчас средний возраст где-то около 30 лет. Поэтому 24 года - это еще действительно юность для спортсмена. У них еще 3-5 лет, чтобы реализовать и показать себя.

- В таком возрасте еще нельзя разочароваться в отсутствии больших побед?
- Разочаровываться не нужно и в моем возрасте. Но у меня уже была очень неплохая карьера и я знаю, что я мог, чего достигал и с кем играл. В этом разница.

- Не думали над тем, чтобы заниматься менторством, которое сейчас очень популярно в теннисном мире?
- Было несколько предложений, но для этого нужно много путешествовать. А для меня это сейчас самое тяжелое, ведь имею троих детей.

Владимир КЛЕПАЧ из Запорожья

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Источник — Sport.ua

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