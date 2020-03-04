КАРИКАТУРА ДНЯ. Ливерпуль завалило поражениями

«Красные» во второй раз подряд проиграли в Англии

  • 04.03.2020 16:56
  • 1121 просмотр
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Ливерпуль завалило поражениями
© ФК Ливерпуль

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над «Ливерпулем», который потерпел второе подряд поражение в Англии.

«Красные» в гостях уступили лондонскому «Челси» со счетом 0:2 в поединке 1/8 финала Кубка Англии. Ранее «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» (0:3) в АПЛ.

«Наконец-то пришло время для «Ливерпуля» получить немного «L» (игра слов: «L» — «Liverpool» и «L» – «Loss» — потеря, проигрыш). Смогут ли они справиться с этим?», — написал Момани в Instagram.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 04.03.2020 17:08
    +1
    Кто это вообще пишет? Какое второе поражение в чемпионате? Уотфорду проиграли в АПЛ, а вчера Челси в кубке
    П - профессионализм
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 04.03.2020 17:08
    +1
    Кто это вообще пишет? Какое второе поражение в чемпионате? Уотфорду проиграли в АПЛ, а вчера Челси в кубке
    П - профессионализм
    Ссылка
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