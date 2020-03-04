КАРИКАТУРА ДНЯ. Ливерпуль завалило поражениями

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над «Ливерпулем», который потерпел второе подряд поражение в Англии.
«Красные» в гостях уступили лондонскому «Челси» со счетом 0:2 в поединке 1/8 финала Кубка Англии. Ранее «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» (0:3) в АПЛ.
«Наконец-то пришло время для «Ливерпуля» получить немного «L» (игра слов: «L» — «Liverpool» и «L» – «Loss» — потеря, проигрыш). Смогут ли они справиться с этим?», — написал Момани в Instagram.
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Источник — Instagram
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П - профессионализм
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