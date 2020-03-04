Украина в Лиге наций: почти группа смерти

Sport.ua – о соперниках команды Андрея Шевченко и ее перспективах в Лиге наций

  • 04.03.2020 12:18
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Украина в Лиге наций: почти группа смерти
© uefa.com

Сборная Украины, выиграв свою группу в предыдущем, премьерном розыгрыше Лиги наций (кроме коллектива Андрея Шевченко, в нашем трио были чехи и словаки), пошла на повышение: из дивизиона В в дивизион А. Если кратко, то по итогам первой «пробы пера» Лиги наций наша национальная команда пробилась в число 16-ти лучших сборных континента. Понятное дело, что на этот раз соперники у «сине-желтых» по определению должны были стать иного, элитного уровня. Впрочем, за что боролись.

Но, с другой стороны, даже в условиях тотальной насыщенности грандами, будущее очертание нашей группы в дивизионе А могло восприниматься под разным эмоциональным градусом. То есть, по итогам жеребьевки украинские болельщики могли сказать, что «мы попали в группу смерти», могли нас определить и в «группу жизни», мог быть и промежуточный вариант.

Что же получилось на самом деле? Получилось очень мощно и впечатляюще: Украина попала в одну группу со сборными Германии, Испании и Швейцарии. До стопроцентного статуса «группы смерти» нам не хватило самой малости. А конкретнее – сборной Англии (ну, или Нидерландов, что в данном случае вопрос вкуса). А остальные два соперника – немцы и испанцы – явно в яблочко. Даже более чем. Судите сами. Из четвертой корзины, где уютно располагалась Бундестим, нам еще могли выпасть хорваты, поляки и исландцы. При всем к ним уважении, это трио не смотрится так угрожающе, как команда Лева. Из «испанской», то есть второй корзины, украинцы могли получить в оппоненты сборные Италии, Франции и Бельгии. Хрен редьки не слаще, но именно «Красная фурия» слывет одним из самых неудобных для нашей команды соперников. А вот из первой корзины нам попался – сугубо визуально – самый приемлемый вариант: сборная Швейцарии. Помимо вышеупомянутых Англии с Нидерландами, там еще была сборная Португалии – действующий победитель Лиги наций и Евро-2016. Так что фактически по всем игровым параметрам это трио будет повнушительнее сборной альпийской страны.  

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Наверняка именно испанцы и немцы будут фаворитами «нашей» группы. И не только потому, что обладают более сильным и ровным подбором исполнителей, но еще и из-за того, что баланс личных встреч с этими командами у сборной Украины показательно отрицательный: нет ни одной победы. С немцами наша главная команда провела всего шесть поединков: три ничьи и столько же поражений. С испанцами – пять игр: четыре поражения и одна ничья.

Украина ни разу не побеждала соперников по Лиге наций-2020/21

На данный момент эти два «вечных» фаворита всех без исключения турниров, в которых принимают участие, переживают – нет, не кризис, скорее перестройку. Смену декораций. В Германии на смену поколению, которое стало чемпионом мира в 2014-м, постепенно приходит новая поросль. Первой «песней» этой новой сборной Германии стала Лига Наций-2018.


Твиттер сборной Германии

Подопечные Лева сыграли в одной группе с Нидерландами и Францией. И сыграли провально, заняв последнее место. По регламенту тогдашнего турнира, Бундестиму была уготована малоприятная участь: понижение в классе. То есть, переход в дивизион В, где раньше играли украинцы. Но тут весьма кстати УЕФА решил реформировать Лигу Наций, расширив список участников, и сборная Германии осталась в «элите». Справедливости ради нужно отметить, что провал немцев в Лиге Наций стал скорее исключением из правил. После того быстротечного турнира подопечные Лева почти идеально отработали отбор к Евро-2020: в восьми матчах – семь побед и лишь одно поражение. Но, что показательно, и в этот раз экс-чемпионы мира «влетели» Нидерландам. Правда, в итоговой таблице обошли их на два пункта.


Твиттер сборной Испании

Что касается сборной Испании, то ее «золотое поколение» отошло с авансцены еще раньше, чем немецкое. После феерических 2008-2012 годов эпоха «тики-таки» канула в лету. Хави, Касильяс, Пуйоль, Иньеста, Вилья и другие звезды завершили карьеры. И у Испании начались проблемы. Последние по счету чемпионаты мира и Европы – тому наглядное подтверждение. Но болезненная смена поколений у «фурии» наконец-то завершена. Испанцы блестяще справились с отбором на Евро-2020 – вышли с первого места, набрав 26 очков в 10 матчах. Завершилась и «тренериада» в команде. Луис Энрике, который сменил на тренерском мостике Йерро, не проработав на новом месте и года – ушел по личным причинам. Отбор к Евро-2020 сборная проходила под руководством ассистента Лучо – Роберто Морено. Морено справился на «отлично». Но в конце прошлого года Энрике решил вернуться в «фурию». Но тут пришел черед бунтовать Морено: бывший ассистент Энрике возомнил себя боссом и не хотел уходить. Пришлось вмешиваться футбольным чиновникам. Но, несмотря на все эти дрязги и перипетии, нынешняя сборная Испании – очень ровная и сбалансированная. И квалифицированная, что самое главное. Может, уже и не звезда первой величины, но скрытый фаворит любого турнира.

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Со швейцарцами – более приятная для нас статистика очных поединков. Доселе пересекались лишь дважды, и в обоих случаях била зафиксирована ничья. Правда, в первой попытке эта ничья оказалась победной. Дело в том, что премьерная встреча между сборными Украины и Швейцарии состоялась на памятном для нас чемпионате мира 2006 года, где эти команды схлестнулись в 1/8 финала. Тогда основное и дополнительное время закончилось вничью 0:0, но в серии пенальти наши оказались точнее.


Твиттер сборной Швейцарии

Следует отметить, что швейцарцы в последнее время на больших соревнованиях звезд с небес не хватают. Их удел – выход из группы в плей-офф. И на первой же стадии, как правило, «красно-белых» поджидало разочарование.

На Евро-2020 команда Петковича вышла с первого места, набрав 17 очков. А до этого швейцарцы сыграли в финальной части Лиги Наций. В полуфинале они уступили будущему победителю турнира – сборной Португалии – 1:3. Не лучшим было настроение швейцарских болельщиков и после матча за третье место: альпийцы уступили англичанам в серии послематчевых пенальти.

Тем не менее, сборную Швейцарии можно и нужно считать боеспособным и конкурентным коллективом. Эта команда – однозначно элитного статуса. Ее достижения, конечно, не чета недавним успехам Германии или Испании. Но Швейцария – крепкий завсегдатай чемпионатов мира и Европы. К этому статусу сборная Украины еще только стремится.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций

Так что почти «группа смерти», чего уж там…Но, с другой стороны, это же прекрасно: одним росчерком пера УЕФА, точнее, волею жребия, наша сборная получила возможность сыграть с лучшими командами мира в сжатые сроки – осенью 2020 года. Проверить, так сказать, себя на фоне таких маститых оппонентов. И, что немаловажно, наша национальная ассоциация не будет доплачивать визави за эти «спарринги с повышенной ответственностью». Более того, на этих противостояниях можно будет неплохо заработать. Так что и от «группы смерти» может быть «живая» польза. И не только для болельщиков.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    acfred
    online
      acfred, 04.03.2020 12:37
    +1
    Это будет интересней чем отбор на Евро или ЧМ, где 2 сильные команды остальное не очень интересно, а тут 2 Топа и еще одна солидная сборная
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 04.03.2020 12:37
    +1
    Это будет интересней чем отбор на Евро или ЧМ, где 2 сильные команды остальное не очень интересно, а тут 2 Топа и еще одна солидная сборная
    Ссылка
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