Украина ни разу не побеждала соперников по Лиге наций-2020/21

С соперниками по группе Лиги наций-2020/21 сборная Украина уже встречалась и не раз.

Правда, воспоминания о встречах с двумя из них вряд ли назовешь позитивными. С Германией украинцы провели 6 матчей и довольствовались тремя ничьими при трех поражениях. С Испанией баланс еще хуже - четыре проигрыша при одной мировой. И только со Швейцарией у нас ровно. Оба поединка со сборной этой страны Украина завершила вничью, при этом в одном из них, памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006, наши одержали победу в серии послематчевых пенальти.

К слову, в текущем рейтинге ФИФА Испания занимает 8-е место, Швейцария - 12-е, Германия - 15-е, а Украина - 24-е.

Украина против соперников по группе Лиги наций-2020/21

Украина - Швейцария - 2 игры: +0=2-0, 2-2

Дата Ранг Город Счет Голы Украины 1. 26.06.2006 ЧМф Кельн 0:0, п.3:0 2. 17.11.2010 ТМ Женева 2:2 Ярмоленко, Коноплянка

Украина - Испания - 5 игр: +0=1-4, 3-10

Дата Ранг Город Счет Голы Украины 1. 29.03.2003 ЧЕо Киев 2:2 Воронин, Горшков 2. 10.09.2003 ЧЕо Эльче 1:2 Шевченко 3. 14.06.2006 ЧМф Лейпциг 0:4 4. 27.03.2015 ЧЕо Севилья 0:1 5. 12.10.2015 ЧЕо Киев 0:1

Украина - Германия - 6 игр: +0=3-3, 5-12

Дата Ранг Город Счет Голы Украины 1. 30.04.1997 ЧМо Бремен 0:2 2. 07.06.1997 ЧМо Киев 0:0 3. 10.11.2001 ЧМо Киев 1:1 Зубов 4. 14.11.2001 ЧМо Дортмунд 1:4 Шевченко 5. 11.11.2011 ТМ Киев 3:3 Ярмоленко, Коноплянка, Назаренко 6. 12.06.2016 ЧЕф Лилль 0:2

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ