Украина ни разу не побеждала соперников по Лиге наций-2020/21

С соперниками по группе Лиги наций-2020/21 сборная Украина уже встречалась и не раз.
Правда, воспоминания о встречах с двумя из них вряд ли назовешь позитивными. С Германией украинцы провели 6 матчей и довольствовались тремя ничьими при трех поражениях. С Испанией баланс еще хуже - четыре проигрыша при одной мировой. И только со Швейцарией у нас ровно. Оба поединка со сборной этой страны Украина завершила вничью, при этом в одном из них, памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006, наши одержали победу в серии послематчевых пенальти.
К слову, в текущем рейтинге ФИФА Испания занимает 8-е место, Швейцария - 12-е, Германия - 15-е, а Украина - 24-е.
Украина против соперников по группе Лиги наций-2020/21
Украина - Швейцария - 2 игры: +0=2-0, 2-2
|
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Счет
|
Голы Украины
|
1.
|
26.06.2006
|
ЧМф
|
Кельн
|
0:0,
|
|
|
|
|
|
п.3:0
|
|
2.
|
17.11.2010
|
ТМ
|
Женева
|
2:2
|
Ярмоленко, Коноплянка
Украина - Испания - 5 игр: +0=1-4, 3-10
|
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Счет
|
Голы Украины
|
1.
|
29.03.2003
|
ЧЕо
|
Киев
|
2:2
|
Воронин, Горшков
|
2.
|
10.09.2003
|
ЧЕо
|
Эльче
|
1:2
|
Шевченко
|
3.
|
14.06.2006
|
ЧМф
|
Лейпциг
|
0:4
|
|
4.
|
27.03.2015
|
ЧЕо
|
Севилья
|
0:1
|
|
5.
|
12.10.2015
|
ЧЕо
|
Киев
|
0:1
|
Украина - Германия - 6 игр: +0=3-3, 5-12
|
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Счет
|
Голы Украины
|
1.
|
30.04.1997
|
ЧМо
|
Бремен
|
0:2
|
|
2.
|
07.06.1997
|
ЧМо
|
Киев
|
0:0
|
|
3.
|
10.11.2001
|
ЧМо
|
Киев
|
1:1
|
Зубов
|
4.
|
14.11.2001
|
ЧМо
|
Дортмунд
|
1:4
|
Шевченко
|
5.
|
11.11.2011
|
ТМ
|
Киев
|
3:3
|
Ярмоленко, Коноплянка, Назаренко
|
6.
|
12.06.2016
|
ЧЕф
|
Лилль
|
0:2
|
ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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