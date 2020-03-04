Украина ни разу не побеждала соперников по Лиге наций-2020/21

Только со Швейцарией у нас равенство в личных встречах

  • 04.03.2020 10:28
  • 1894 просмотра
  • 3 комментария
Украина ни разу не побеждала соперников по Лиге наций-2020/21
© УАФ

С соперниками по группе Лиги наций-2020/21 сборная Украина уже встречалась и не раз.

Правда, воспоминания о встречах с двумя из них вряд ли назовешь позитивными. С Германией украинцы провели 6 матчей и довольствовались тремя ничьими при трех поражениях. С Испанией баланс еще хуже - четыре проигрыша при одной мировой. И только со Швейцарией у нас ровно. Оба поединка со сборной этой страны Украина завершила вничью, при этом в одном из них, памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006, наши одержали победу в серии послематчевых пенальти.

К слову, в текущем рейтинге ФИФА Испания занимает 8-е место, Швейцария - 12-е, Германия - 15-е, а Украина - 24-е.

Украина против соперников по группе Лиги наций-2020/21

Украина - Швейцария - 2 игры: +0=2-0, 2-2

 

Дата

Ранг

Город

Счет

Голы Украины

1.

26.06.2006

ЧМф

Кельн

0:0,

 

 

 

 

 

п.3:0

 

2.

17.11.2010

ТМ

Женева

2:2

Ярмоленко, Коноплянка

Украина - Испания - 5 игр: +0=1-4, 3-10

 

Дата

Ранг

Город

Счет

Голы Украины

1.

29.03.2003

ЧЕо

Киев

2:2

Воронин, Горшков

2.

10.09.2003

ЧЕо

Эльче

1:2

Шевченко

3.

14.06.2006

ЧМф

Лейпциг

0:4

 

4.

27.03.2015

ЧЕо

Севилья

0:1

 

5.

12.10.2015

ЧЕо

Киев

0:1

 

Украина - Германия - 6 игр: +0=3-3, 5-12

 

Дата

Ранг

Город

Счет

Голы Украины

1.

30.04.1997

ЧМо

Бремен

0:2

 

2.

07.06.1997

ЧМо

Киев

0:0

 

3.

10.11.2001

ЧМо

Киев

1:1

Зубов

4.

14.11.2001

ЧМо

Дортмунд

1:4

Шевченко

5.

11.11.2011

ТМ

Киев

3:3

Ярмоленко, Коноплянка, Назаренко

6.

12.06.2016

ЧЕф

Лилль

0:2

 

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 10:56
    0
    Швейцария, 2010-й. Ярмоленко, Коноплянка. 10 лет прошло, а надежды все на тех же.
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 04.03.2020 10:51
    +2
    когда-то же надо начинаиь
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 04.03.2020 10:47
    +4
    пора сбивать "0" в победах))
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 04.03.2020 10:47
    +4
    пора сбивать "0" в победах))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 04.03.2020 10:51
    +2
    когда-то же надо начинаиь
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 04.03.2020 10:56
    0
    Швейцария, 2010-й. Ярмоленко, Коноплянка. 10 лет прошло, а надежды все на тех же.
    Ссылка
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