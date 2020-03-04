Катерина Бондаренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Мексике

  • 04.03.2020 09:29
  • 507 просмотров
  • 0 комментариев
Катерина Бондаренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Shenzhen Open. Катерина Бондаренко

В среду, 4 марта, украинка Катерина Бондаренко (№404 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
 
В матче второго круга Катерина сразится против шестой сеяной Ребекки Петерсон из Швеции (№45 WTA).
 
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 19:00 по Киеву.


 

Ранее девушки встречались трижды, украинка выиграла два раза.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против американки Лорен Дэвис (№61 WTA) или Аранчи Рус из Нидерландов (№76 WTA).

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности