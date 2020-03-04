Катерина Бондаренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 4 марта, украинка Катерина Бондаренко (№404 WTA) продолжит борьбу в одиночном разряде на турнире международной серии в Монтеррее.
В матче второго круга Катерина сразится против шестой сеяной Ребекки Петерсон из Швеции (№45 WTA).
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 19:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались трижды, украинка выиграла два раза.
В следующем раунде победительница матча сразится против американки Лорен Дэвис (№61 WTA) или Аранчи Рус из Нидерландов (№76 WTA).
Источник — Sport.ua
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