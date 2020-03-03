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04.03.2020 17:00

Заря – ПФК Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На очереди – еще один «не подарок»

  • 03.03.2020 14:53
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Заря – ПФК Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

После тяжелой и «съевшей» изрядное количество нервов победы над «Олимпиком» главный тренер луганчан Виктор Скрипник с настороженностью говорил уже и о предстоящем сопернике в лице «Львова». И, надо признать, основания на то имеются. Команда, которая за зимний перерыв сумела пересмотреть игровую дисциплину, обновиться как физически, так и морально, во второй части сезона успела обыграть на выезде тот самый «Олимпик», а в прошлом туре отобрать очки у «Александрии», да еще и играя в меньшинстве!

Вообще, причины неоднозначного выступления «Зари» в матче против «Олимпика» можно рассматривать с нескольких сторон, и уж точно нельзя делать вывод, что уже на старте подопечные Скрипника стали сбавлять обороты. Тут скорее сошлись два обстоятельства – воспрявший духом соперник и желание во что бы то ни стало воспользоваться осечкой «Динамо». А потому, поединок со «Львовом» станет уже более показательным в плане амбиций на второе место.

Основной проблемой «Зари» на грядущий матч остаются кадры. Первая, и, что самое обидное для команды, долгосрочная потеря – защитник Джоель Абу Ханна. Сроки его восстановления пока неизвестны, но уже понятно, что на поле немецкий игрок появится далеко «не завтра». В плане краткосрочных потерь – дисквалификации защитника Богдана Михайличенко и хавбека Владлена Юрченко. Отсутствие футболистов основного состава приведут к неминуемой ротации. Впрочем, со слов Виктора Скрипника, в команде есть «хорошие ребята, которые могут эту брешь закрыть и достойно выглядеть на поле».

Нельзя не упомянуть и тот факт, что два предыдущих противостояния команд завершались с одинаковым исходом – 0:0. Правда, оба этих поединка проходили на поле львовян. После майских «нулей» прошлого года «Заря» окончательно лишилась шансов на «бронзу», а в октябрьском – не сумела дожать оппонента, который с концовки первого тайма играл в меньшинстве.

Дела ПФК «Львов» во втором отрезке сезона пока идут благоприятно. Конечно, зацепиться за первую «шестерку» шансов уже нет, зато от зоны вылета коллектив Егише Меликяна отдаляется весьма уверенными шагами. Учитывая прошлый год, команда не проигрывает в чемпионате уже четыре матча – подобных серий у «золотых львов» в этом сезоне еще не наблюдалось.

Кстати, в Запорожье львовянам не поможет удаленный в прошлой встрече Никита Татарков, а вот на позиции голкипера в весеннем отрезке у галичан происходят рокировки. На смену отстоявшему на «ноль» с «Олимпиком» новичку команды Герману Пенькову в следующем туре пришел Богдан Сарнавский. О выборе на предстоящий матч узнаем совсем скоро, но можно не сомневаться, что без работы на поле «Зари» не останется ни один из выбранных претендентов.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Заря»: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Каменюка, Иванисеня, Лунёв, Кочергин, Леднев, Кабаев, Петрович.

ПФК «Львов»: Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Гончар, Ренан, Велвес, Приймак, Бопесу, Сабино, Альваро.

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4 марта, среда

«Заря» — ПФК «Львов»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ ПФК ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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