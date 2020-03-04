Виктор СКРИПНИК: «Пенальти – это футбольная жизнь»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу в матче 21-го тура УПЛ над ПФК «Львов» (2:0):

«Игра тяжелая. Примерно такая же, как была с «Олимпиком». Соперники от нас закрываются. Сегодня мы доиграли до конца. Бежали вперед, играли вперед. Не беру в расчет пенальти. Это футбольная жизнь. Рад, что мы при той ротации, которую делали, добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре. Могу сделать комплимент моей команде.

В субботу мы играем с «Десной». Готовимся и смотрим с оптимизмом в будущее. Знаем, что игра будет сложной.

Дима Хомченовский травмирован. Насчет Заури Махарадзе, то, что показал он против «Олимпика», я хочу, чтобы он с этим же багажом и запалом приехал в Чернигов и там сыграл так же. У нас два хороших голкипера. Третий, которого все знают, травмирован. Мы никого не обижаем. Сейчас идет простая здоровая конкуренция, которая всем идет на пользу. Стараемся, чтобы было откровенно и честно, и в таком ритме движемся дальше».