Украинская Премьер-лига. 21-й тур.



Заря – Львов – 2:0



Кабаев, 54, Леднев, 88



Тымчик, 70, Кабаев, 74, Цыганикс, 76 – Гончар, 32, Борзенко, 38, Богунов, 42, Алваро, 70, Братков, 87



Заря: Василь – Циганикс, Чеберко, Вернидуб, Тымчик – Иванисеня, Цвек – Громов, Кочергин, Лунев (Леднев, 80) – Кабаев.



Запасные: Махарадзе, Каменюка, Чайковский, Поддубный, Мильченко, Перович.

Львов: Сарнавский – Бопесу, Братков, Борзенко, Гончар – Джонатан (Приймак, 82) – Люлька (Велвес, 65), Шина, Алваро, Богунов – Ренан (Яковелли, 57).



Запасные: Пеньков, Клименчук, Бусько, Сабино.



Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)



Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. САРАНВСКИЙ ОТРАЗИЛ УДАР ЛЕДНЕВА С ПЕНАЛЬТИ В ПРАВЫЙ УГОЛ!



90+1 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Борзенко, который в подкате хотел блокировать прострел с левого фланга!



90 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Каменюка вышел на поле вместо Тымчика.



88 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Сокрушительный удар со штрафного от Леднева в правый угол! Стенки как и не было!



87 мин. Желтая карточка для Браткова за попадание мяча ему в руку после удара Кабаева со средней дистанции.



85 мин. Затянул с ударом из левой половины штрафной Кочергин после передачи Леднева.



82 мин. ЗАМЕНА У ЛЬВОВА. Вместо Джонатана игру продолжит Приймак.



80 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Леднев вступил в игру вместо Лунева.



78 мин. Во владение мячом перешла команда Скрипника.



76 мин. Желтая нашла и Цыганикса. Заря уходит в мелкий фол.



74 мин. Желтая для Кабаева за срыв контратаки соперников в центре поля.



73 мин. ГРОМОВ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ УДАРОМ В ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ! САРНАВСКИЙ!



72 мин. ПЕНАЛЬТИ! В руку Браткову попал мяч после подачи Кочергина с правого фланга.



70 мин. По желтой карточке получили Тымчик и Алваро за перепалку на левом фланге атаки команды Меликяна.



69 мин. Бопесу отмахнулся от Иванисени на левом фланге атаки Львова.



67 мин. Вновь выше ворот взял Кочергин во врем очередного удара издали.



65 мин. ЗАМЕНА У ЛЬВОВА, Велвес вышел на замену Люльке.



62 мин. Нарушил правила в чужой штрафной Вернидуб после подачи со стандарта от Цыганикса.



61 мин. МОМЕНТ! Мощно выстрелил Иванисеня с правого фланга! Мяч прошел над перекладиной!



59 мин. Жесткое столкновение между Василем и Шиной произошло в штрафной Зари.



57 мин. ЗАМЕНА У ЛЬВОВА, Ренан был заменен на Яковелли.



54 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Иванисеня выстелил прострел от лицевой на правом фланге в центр штрафной, откуда Кабаев просто расстреливал ворота!



53 мин. Цыганикс возвращал мяч в штрафную после навеса с правого фланга от Иванисени, но и сам испытал неудачу.



52 мин. Штрафной в исполнении Циганикса отправил мяч в стенку.



51 мин. Осторожно уложил на газон Иванисеню у своей штрафной Джонатан, но от свистка арбитра это не уберегло.



49 мин. Удар из-за пределов штрафной от Цвека получился слишком неточным.



47 мин. Подкат Гончара позволил перехватить пас Громова в глубину левого фланга.



46 мин. В начале второй половины Заря старается закрепиться во владении мячом.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. ОПАСНО! Лунев потревожил Сарнавского ударом издали по центру ворот.



42 мин. Во второй волне прошлой атаки Богунов на добивании решил нарисовать пенальти. Номер не удался.



42 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Ренан пробил в правую штангу из пределов штрафной! Львов поймал соперников на ошибке в центре поля!



40 мин. МОМЕНТ! Сарнавский намертво забрал мяч в руки после удара низом со штрафного от Лунева.



38 мин. На явную желтую подкатился против Громова у своей штрафной Борзенко.



36 мин. ОПАСНО! Очень тонкая передача с левого фланга на ближний угол вратарской в исполнении Лунева не была завершена Кабаевым ударом по воротам.



34 мин. Цвек хотел вступить в дриблинг на левом фланге чужой штрафной, но потерял мяч в борьбе с двух соперников.



32 мин. Первое предупреждение в матче отправилось к Гончару. Грубый подкат в центре поля против Кабаева.



29 мин. По всей ширине атаки перемещается Алваро. Вот сейчас, к примеру, он упустил мяч на правом фланге.



28 мин. МОМЕНТ! Громов был вынужден с линии ворот выбивать мяч после удара головой от Джонатана из центра штрафной при подаче углового с левого фланга!



26 мин. Львов классно разогнал контратаку по левому флангу, в завершении которой Алваро пробил в корпус Вернидубу.



24 мин. МОМЕНТ! Лунев неожиданно выстрелил с дальней дистанции! Сарнавскому пришлось доставать мяч из левой девятки!



21 мин. Попытка Львова подойти к чужой штрафной через правый фланг была погашена скопившимися там соперниками.



19 мин. Выход Богунова по правому флангу спокойно остановил Циганикс.



17 мин. МОМЕНТ! Кочергин уже ближе к своей цели! Вновь удар из-за пределов штрафной, но уже ближе к перекладине!



15 мин. Ликвидирована угроза после прострела Громова с правого фланга.



13 мин. Проход Иванисени через центр поля удалось прервать лишь фолом.



12 мин. Тымчик остановил выпад соперников по левому флангу.



10 мин. Чеберко оступился на ровном месте, после чего потянул на газон Алваро. Штрафной на правом фланге атаки Львова.



9 мин. Кочергин пристрелялся издали. Первый раз – промах.



8 мин. Бопесу в аут отправил мяч после попытки Зари выйти со своей половины поля.



6 мин. Шина встретил фолом Иванисеню в центре поля.



4 мин. Передача Циганикса на левый фланг в адрес Кочергина оказалась неточной.



2 мин. Отмашка от Цвека в лицо Люльке на левом фланге обороны.



1 мин. Луганчане начали игру со спокойного владения.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 4-го марта, состоится поединок двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сразится против ФК «Львов». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 17:00.

Домашняя игра ставшей второй команды в турнирной таблице УПЛ по итогам прошлого тура оставила неоднозначное впечатление. «Заря» действительно «отскочила» на последних минутах по началу казавшегося невыразительным противостояния с донецким «Олимпиком», но все равно сумела обогнать киевское «Динамо». Теперь же, луганчанам предстоит удержаться на плаву в оставшихся двух играх до деления команд на две шестерки. И первым соперником команды Виктора Скрипника станет ФК «Львов», который уже распрощался с шансами улучшить свою позицию относительно экватора.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Зарей» и ФК «Львов».