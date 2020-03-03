Юрген КЛОПП: «Серия окончена. Теперь сконцентрируемся на футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об окончании беспроигрышной серии команды в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» со счетом 0:3 уступил «Уотфорду» в матче 28-го тура АПЛ.

«Теперь это окончено, мы можем сконцентрироваться на футболе, и мы сделаем это. Это нас не отвлекало, и никто не может сказать нам, как справляться с такими сериями, поскольку не у многих команд они были», - сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что Клопп едва не побил свой антирекорд в АПЛ.