Юрген КЛОПП: «Серия окончена. Теперь сконцентрируемся на футболе»

Наставник «Ливерпуля» – о поражении «Уотфорду»

  • 03.03.2020 04:01
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Юрген КЛОПП: «Серия окончена. Теперь сконцентрируемся на футболе»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об окончании беспроигрышной серии команды в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» со счетом 0:3 уступил «Уотфорду» в матче 28-го тура АПЛ.

«Теперь это окончено, мы можем сконцентрироваться на футболе, и мы сделаем это. Это нас не отвлекало, и никто не может сказать нам, как справляться с такими сериями, поскольку не у многих команд они были», - сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что Клопп едва не побил свой антирекорд в АПЛ.

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Источник — The Independent

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