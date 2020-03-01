Клопп едва не побил свой антирекорд в АПЛ

В поединке 28-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромно уступил «Уотфорду» (0:3).

При этом наставник «красных» Юрген Клопп едва не побил свой собственный антирекорд. За первый тайм поединка «красные» нанесли всего один удар по воротам соперника. Это всего второй подобный случай за 172 матча Клоппа в английском клубе.

Ранее «Ливерпуль» наносил всего один удар по воротам соперника за первый тайм в поединке с «Челси» (1:1), который состоялся в январе 2017-го года. Сезон 2016/2017 «красные» закончили на четвертом месте.