ФОТО. Невеста Зинченко пошутила над очередной победой в Кубке лиги

Влада Седан, невеста 23-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, пошутила над очередной победой «горожан» в Кубке лиги.

В финале турнира «Манчестер Сити» со счетом 2:1 победил «Астон Виллу». Зинченко вышел в стартовом составе «горожан» и провел полный матч. Это уже третий подряд Кубок лиги, завоеванный Зинченко в составе «Манчестер Сити».

«Единственный, кто всегда с нами», — написала Влада в Instagram, опубликовав фото с Александром и Кубком.