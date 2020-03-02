ФОТО. Невеста Зинченко пошутила над очередной победой в Кубке лиги

Влада Седан, невеста 23-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, пошутила над очередной победой «горожан» в Кубке лиги.
В финале турнира «Манчестер Сити» со счетом 2:1 победил «Астон Виллу». Зинченко вышел в стартовом составе «горожан» и провел полный матч. Это уже третий подряд Кубок лиги, завоеванный Зинченко в составе «Манчестер Сити».
«Единственный, кто всегда с нами», — написала Влада в Instagram, опубликовав фото с Александром и Кубком.
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Источник — Instagram
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