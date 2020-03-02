ФОТО. Невеста Зинченко пошутила над очередной победой в Кубке лиги

Влада Седан сфотографировалась с любимым и трофеем «Манчестер Сити»

  • 02.03.2020 17:13
  • 1771 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. Невеста Зинченко пошутила над очередной победой в Кубке лиги
© Instagram. Александр Зинченко и Влада Седан

Влада Седан, невеста 23-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, пошутила над очередной победой «горожан» в Кубке лиги.

В финале турнира «Манчестер Сити» со счетом 2:1 победил «Астон Виллу». Зинченко вышел в стартовом составе «горожан» и провел полный матч. Это уже третий подряд Кубок лиги, завоеванный Зинченко в составе «Манчестер Сити».

«Единственный, кто всегда с нами», — написала Влада в Instagram, опубликовав фото с Александром и Кубком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственный, кто всегда вместе с нами😂

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    zakharka
      zakharka, 02.03.2020 17:41
    0
    Так она с Лондона не вылазит?
    Или собственный корреспондент ВелиКАго футбола в Англии?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:40
    0
    Такой черный и родной мой Менди всегда со мной!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 17:33
    0
    Смешаная семья?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.03.2020 17:17
    +1
    Может она про негра?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.03.2020 17:17
    +1
    Может она про негра?
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 02.03.2020 17:41
    0
    Так она с Лондона не вылазит?
    Или собственный корреспондент ВелиКАго футбола в Англии?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.03.2020 17:40
    0
    Такой черный и родной мой Менди всегда со мной!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.03.2020 17:33
    0
    Смешаная семья?
    Ссылка
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