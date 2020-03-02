ФОТО. Третий подряд. Зинченко выиграл очередной Кубок Лиги

В воскресенье украинский футболист Александр Зинченко помог «Манчестер Сити» победить в финале Кубка английской Лиги.
Для игрока это третий подряд Кубок Лиги.
Всего в составе «Сити» Зинченко выиграл 7 трофеев (2 чемпионства АПЛ, 3 Кубка Лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии).
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Источник — Sport.ua
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