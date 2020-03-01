ФОТО. Зинченко стал одним из лучших в финале Кубка Английской лиги

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в финале Кубка лиги со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы завоевала трофей в третий раз подряд. В составе победителей весь матч отыграл украинец Александр Зинченко.
Авторитетный портал Whoscored поставил Зинченко одну из лучших оценок в матче.
Кубок Английской лиги. Финал.
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:2
Мбвана Самата (41) - Серхио Агуэро (20), Родриго Эрнандес (30).
Ахмед Эль-Мухамади (68), Марвелоуз Накамба (72), Тайрон Мингс (90+3) - Рахим Стерлинг (57), Родриго Эрнандес (60).
«Астон Вилла»: Эрьян Нюланд - Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Ахмед Эль-Мухамади (Махмуд Хассан, 70) - Джек Грилиш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Анвар Эль-Гази (Конор Хурихейн, 70) - Мбвана Самата (Кинан Дэвис, 80).
«Манчестер Сити»: Клаудио Браво - Джон Стоунс, Кайл Уокер, Александр Зинченко - Давид Сильва (Бернарду Силва, 77), Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 58), Филип Фоден, Фернандиньо - Серхио Агуэро (Габриэл Жезус, 84), Рахим Стерлинг.
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).
Арбитр: Ли Мэйсон (Бостон, Англия).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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не зря лавку полировал - сил накопил хоть
не зря лавку полировал - сил накопил хоть
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