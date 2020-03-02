Наполи согласовал новый контракт с Мертенсом

32-летний форвард итальянского «Наполи» и национальной сборной Бельгии Дрис Мертенс продолжит выступать за свой клуб.
Мертенс подпишет новый контракт, рассчитанный на два года. За это время он заработает 9 миллионов евро. Также бельгийский форвард получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро.
Отметим, что в этом сезоне Дрис Мертенс принял участие в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Монако» хочет бесплатно подписать Мертенса.
Источник — Sky Sport Italia
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