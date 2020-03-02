Наполи согласовал новый контракт с Мертенсом

Бельгийский форвард продолжит выступать за неаполитанский клуб

  • 02.03.2020 17:29
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Наполи согласовал новый контракт с Мертенсом
© talkSPORT. Дрис Мертенс

32-летний форвард итальянского «Наполи» и национальной сборной Бельгии Дрис Мертенс продолжит выступать за свой клуб.

Мертенс подпишет новый контракт, рассчитанный на два года. За это время он заработает 9 миллионов евро. Также бельгийский форвард получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Дрис Мертенс принял участие в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монако» хочет бесплатно подписать Мертенса.

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Источник — Sky Sport Italia

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