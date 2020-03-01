ФОТО. Малиновский вышел на замену и получил отличную оценку

Украинский полузащитник внес свой вклад в разгром Лечче

  • 01.03.2020 20:29
  • 2294 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Малиновский вышел на замену и получил отличную оценку
© twitter

1 марта в очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (7:2). Семь мячей побывало в воротах хозяев поля, которые ответили лишь двумя своими голами.

Украинский полузащитник команды гостей Руслан Малиновский вышел на замену на 69-й минуте и забил гол на 90+2 минуте, поставив финальную точку.

Наш полузащитник получил очень хорошую оценку за матч, хотя и вышел на замену.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 01.03.2020 21:24
    0
    накануне евро чем больше наших лавочников играет тем лучше, а то риск совсем разбалансированными попасть в группе под каток
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.03.2020 21:24
    0
    накануне евро чем больше наших лавочников играет тем лучше, а то риск совсем разбалансированными попасть в группе под каток
    Ссылка
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