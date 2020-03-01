ВИДЕО. Как Малиновский забил последний гвоздь в ворота команды Шахова

1 марта в очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (7:2). Семь мячей побывало в воротах хозяев поля, которые ответили лишь двумя своими голами.
Украинский полузащитник команды гостей Руслан Малиновский вышел на замену на 69-й минуте и забил гол на 90+2 минуте, поставив финальную точку. У хозяев поля украинец Евгений Шахов появился на поле на 63-й минуте.
Смотрите видео гола Руслана Малиновского.
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Источник — Sport.ua
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