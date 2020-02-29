ХОБЛЕНКО: «Кажется, мы играли 80 минут, а все остальное время ушло на VAR»

Форвард «Днепра-1» высказался о системе видеоповторов

  • 29.02.2020 13:45
  • 653 просмотра
  • 1 комментарий
ХОБЛЕНКО: «Кажется, мы играли 80 минут, а все остальное время ушло на VAR»
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Украины.

«И ничья, и конечно, победа, в игре с такой командой, как «Динамо» - это для нас положительный результат. Мы настраивались на победу. Хорошо, что вышел Супряга и забил, с чем я его и поздравляю.

Когда он вышел мы стали больше играть вперед, больше стали раскрывать фланги и поэтому и удалось нам забить. Хотя мы могли и в первом тайме забивать. Я не видел, там на самом деле был пенальти с VAR, еще посмотрю этот момент, но главное, что мы достигли результата, благодаря командным действиям. Ну и, конечно, Супряга - молодец!

Работа VAR? Очень долго длились эти моменты. Мы просто стояли по несколько минут, и за это время успеваешь остынуть. Кажется, мы сегодня играли минут 80, а все остальное время у нас пошел на VAR. Для нас он, считаю, сегодня был более отрицательным», - сказал Хобленко.

Систему VAR также раскритиковал хавбек «Днепра-1» Юрий Вакулко.

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Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.02.2020 13:59
    +1
    А когда футболисты валяются на поле симулирую это не затягивает игру?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.02.2020 13:59
    +1
    А когда футболисты валяются на поле симулирую это не затягивает игру?
    Ссылка
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