ХОБЛЕНКО: «Кажется, мы играли 80 минут, а все остальное время ушло на VAR»

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Украины.

«И ничья, и конечно, победа, в игре с такой командой, как «Динамо» - это для нас положительный результат. Мы настраивались на победу. Хорошо, что вышел Супряга и забил, с чем я его и поздравляю.

Когда он вышел мы стали больше играть вперед, больше стали раскрывать фланги и поэтому и удалось нам забить. Хотя мы могли и в первом тайме забивать. Я не видел, там на самом деле был пенальти с VAR, еще посмотрю этот момент, но главное, что мы достигли результата, благодаря командным действиям. Ну и, конечно, Супряга - молодец!

Работа VAR? Очень долго длились эти моменты. Мы просто стояли по несколько минут, и за это время успеваешь остынуть. Кажется, мы сегодня играли минут 80, а все остальное время у нас пошел на VAR. Для нас он, считаю, сегодня был более отрицательным», - сказал Хобленко.

Систему VAR также раскритиковал хавбек «Днепра-1» Юрий Вакулко.