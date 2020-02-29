Юрий ВАКУЛКО: «Мне не понравился ВАР. Без него игра динамичнее»

Полузащитник «Днепра-1» поделился впечатлениями от победы над «Динамо»

  • 29.02.2020 09:21
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Юрий ВАКУЛКО: «Мне не понравился ВАР. Без него игра динамичнее»
© СК Днепр-1. Юрий Вакулко

Хавбек «Днепра-1» Юрий Вакулко прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Украины.

«На мой взгляд, после раннего удаления нам надо было играть более агрессивно. Мы все же против «Динамо» действовали осторожно и просто. Но в этой ситуации нужно было играть более уверенно и агрессивно в атаке. Возможно, сначала мы немного опасались соперника, а уже во втором тайме у нас уже появилось больше пространства. Я даже не могу вспомнить, чтобы к нашему первому голу «Динамо» как-то остро переходило середину поля. В это время мы полностью взяли игру под свой контроль. Да, мы действовали в большинстве, но в первом тайме нельзя было сказать, что мы в неравных составах контролировали игру. А вот уже после перерыва все это изменилось, и мы довели дело до логического завершения.

ВАР? На самом деле, я - против. Мне не понравилось. Сегодня он может помочь, завтра другой команде, но, на мой взгляд, это в определенной степени тормозит футбол, ведь ты весь в игре, а тут просто стоишь пять-шесть минут и ждешь решения. Мне это не нравится. Без этого игра значительно динамичнее и для футболистов, и для болельщиков. Но тут у каждого свое видение и мнение», - сказал Вакулко.

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Источник — СК Днепр-1

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